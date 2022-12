W piątek w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbywa się konferencja prasowa poświęcona ogłoszeniu konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Polskiej Opery Królewskiej.

"Ogłaszamy dzisiaj kolejny etap już realizacji, w zasadzie, a nie przygotowywania tej bardzo potrzebnej inwestycji. Nie przypominam sobie, żeby przez ostatnie lata w Warszawie była realizowana jakaś inwestycja, porównywalna, artystyczna, więc dobrze, że miasto, które się przecież od lat rozwija, będzie miało dodatkową infrastrukturę artystyczną, nowoczesną i chyba bardzo potrzebną" - powiedział na konferencji wicepremier Gliński.

Podkreślił, że "frekwencja w Operze Narodowej, w Operze Kameralnej, w Operze Królewskiej wskazuje na to, że Polacy kochają kulturę, Polacy kochają także teatr muzyczny czy teatr operowy". "Po prostu musimy rozwijać zasoby inwestycyjne w tym obszarze, bo tego nasi mieszkańcy, współobywatele, oczekują" - dodał.

Jak mówił, "mamy lokalizację, wszystkie procedury są przygotowane". "W tej chwili potrzebujemy dobrego pomysłu na ten wspaniały, mam nadzieję, budynek. On będzie miał według założeń do 18 tys. metrów kwadratowych, więc to będzie opera w skali średniej czy niewielkiej, takie jest też miejsce, które wybraliśmy. Myślę, że to będzie wspaniała oferta dla wszystkich warszawiaków" - ocenił Gliński.