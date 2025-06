Izrael nadal atakuje

Izraelska armia zaatakowała w piątek przed południem cele w miastach Sziraz i Tebriz w Iranie - przekazał portal dziennika "Jerusalem Times", powołując się na doniesienia lokalnych irańskich mediów.

W Szirazie cel stanowiła fabryka pocisków, a w Tebrizie - lotnisko wojskowe lub jego okolice. Na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widać dym unoszący się nad obydwoma irańskimi miastami.

Rzecznik sił zbrojnych Izraela powiadomił, że podczas nocnego ataku na obiekt nuklearny w Natanz uderzono w podziemne hale, w których znajdowały się wirówki służące do wzbogacania uranu i "kluczowa infrastruktura służąca do rozbudowy arsenału nuklearnego Iranu".

Agencja informacyjna Mehr News poinformowała, że po południu pojawiły się doniesienia o dźwiękach eksplozji w rejonie bazy lotniczej znajdującej się w pobliżu miasta Hamdan w północno-zachodnim Iranie. Nie przekazano jednak żadnych szczegółowych informacji.

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Według irańskich mediów i urzędników operacja była wymierzona m.in. w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz obiekt w Parczin, gdzie w ocenie ekspertów prowadzone są badania nad bronią jądrową.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił w orędziu do narodu, że Iran w ostatnich miesiącach rozpoczął prace nad wykorzystaniem wzbogaconego uranu do celów militarnych i posiada wystarczającą ilość tego surowca, by zbudować dziewięć bomb atomowych. Podkreślił, że stanowi to zagrożenie dla istnienia państwa izraelskiego.

Władze w Teheranie uznały nocne uderzenie Izraela za deklarację wojny.

W atakach prawdopodobnie zginęli najwyżsi rangą irańscy dowódcy oraz co najmniej sześciu naukowców zajmujących się energetyką jądrową. (PAP)

***

W Teheranie i jego okolicach w piątek po południu słychać było liczne eksplozje; podobnie w prowincji Alborz koło irańskiej stolicy - podały lokalne media. Stacja Press TV przekazała, że siły obrony powietrznej Iranu przechwyciły izraelskie pociski rakietowe na południe od Teheranu.

W Alborz, na zachód od stolicy, widać było też słupy dymu.

Izraelskie Siły Obronne poinformowały, że kontynuują ataki na irańską infrastrukturę przy użyciu pocisków rakietowych i dronów. BBC pisze "o nowej fali izraelskich" ataków na irańskie obiekty.

***

Słychać eksplozje w pobliżu zakładów wzbogacania uranu Fordo, kluczowego ośrodka irańskiego programu nuklearnego - poinformowała w piątek agencja Fars.

W pierwszej fali izraelskich ataków nie było informacji o tym, że Fordo zostało zaatakowane.

Ośrodek zlokalizowany jest w pobliżu świętego dla szyitów miasta Kom. Obiekty ośrodka zbudowano głęboko pod ziemią na terenie górskim, co ma chronić je przed atakami z powietrza. Ośrodek budowany był potajemnie, jego istnienie ujawniono w 2009 roku.

***

Zdjęcia satelitarne wskazują, że Izraelskie uderzenie na ośrodek wzbogacania uranu w Natanz wywołało znaczące zniszczenia - donosi w piątek "New York Times". Obrazy sugerują uszkodzenie infrastruktury energetycznej oraz próbę zniszczenia podziemnych hal ukrywających wirówki do wzbogacania uranu.

Jak pisze dziennik, powołując się na zdjęcia, do których ma dostęp, na miejscu widać kilka zniszczonych lub poważnie uszkodzonych budynków, dymiącą podstację elektryczną oraz "kilka małych kraterów uderzeniowych" nad miejscem, gdzie prawdopodobnie przechowywane są pod ziemią wirówki służące do wzbogacania uranu.

Według izraelskiego wojska w Natanz uderzono w podziemne wirówki oraz "infrastrukturę kluczową dla dalszych operacji i rozwijania wojskowego projektu nuklearnego Iranu".

Natanz jest głównym irańskim ośrodkiem wzbogacania uranu. Jak dotąd nie ma informacji o zniszczeniach w innych podobnych znanych ośrodkach w Isfahanie i Fordo. "NYT" oraz irańskie media podały jednak, że ten drugi ośrodek stał się celem ataku w piątkowe popołudnie.

***

Dowódca Izraelskich Sił Obronnych generał Ejal Zamir oświadczył w piątek po południu, że Izrael kontynuuje uderzenia na Iran "z pełną siłą".