List młodzieży do księży  

Uczestnicy II Synodu Młodych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wysłali do każdego księdza pracującego na naszym terenie list. Co napisali?

Poniżej pełna treść listu:

Drogi Księże!

W dniach 18-20 listopada 2022 w Zielonej Górze odbył się II Synod Młodych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pod hasłem Kościół – tu jestem! Młodzież z niemal wszystkich dekanatów zjechała się, by porozmawiać o Kościele. Można by pomyśleć, że ten temat nie jest dla młodych ludzi interesujący, że nie mają zbyt wiele do powiedzenia, a nawet jeśli, to są młodzi – ich głos nie jest istotny. Nic bardziej mylnego. Podczas weekendu pochylaliśmy się nad trzema głównymi tematami: Kościół, który kocham, Kościół, który boli i Kościół, którego pragnę. Chcieliśmy rozważyć te kwestie, bo Kościół jest dla nas niesamowicie ważny. On nas ukształtował i kształtuje każdego dnia. Ogromnie cieszymy się, że naszą młodość możemy przeżywać właśnie w Kościele – miejscu rozwoju zarówno duchowego, jak i życiowego. Kierujemy ten list do Ciebie, bo chcemy podzielić się naszymi refleksjami dotyczącymi Kościoła. Jest ich wiele, ponieważ dyskutowaliśmy, patrząc z wielu perspektyw, ale przedstawimy najważniejsze z nich.

Zaczęliśmy od miłości do Kościoła i rozważań, dlaczego my w ogóle w Nim jesteśmy oraz dlaczego pociąga On nas we współczesnym świecie. Wiemy, że Kościół jest skierowany ku Bogu i to właśnie jest dla nas najważniejsze. We wspólnocie Kościoła poznajemy samego Chrystusa, możemy pogłębiać naszą relację z Nim poprzez sakramenty, mniejsze wspólnoty czy refleksje nad Słowem Bożym. Mając to zawsze na pierwszym miejscu, chcemy w Kościele działać, posługiwać i dawać całych siebie.

Koleją ważną sprawą w tym aspekcie jest kwestia naszych autorytetów. Ktoś kiedyś pokazał nam Kościół, przyprowadził do Niego, a teraz ktoś (może ta sama osoba, może ktoś inny) daje nam świadectwo pełnego miłości spalania się w Kościele na chwałę Bożą. Kwestia autorytetów jest dla nas szczególnie ważna – i często takim wzorem jesteś Ty, Księże. Dziękujemy, że pokazujesz nam, że można bardziej, więcej, że będąc w Kościele nic nie tracimy, a wręcz przeciwnie, zyskujemy ogrom łask. Oczywiście widzimy w Internecie wielu znanych kaznodziejów, biskupów czy bardzo wierzących osób świeckich, jednak przykład, jaki dostajemy w codzienności, jest dla nas najważniejszy. Od Ciebie możemy czerpać najwięcej, więc chcemy Ci, Księże, powiedzieć dziś, że jesteś niesamowicie potrzebny. Potrzebujemy Twojego wsparcia, Twojej obecności i Twojej modlitwy. Chcemy czerpać z Twojego doświadczenia Żywego Boga jak najwięcej.