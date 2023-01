"Partnerstwo między UE a NATO jest ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ brutalna inwazja Rosji na Ukrainę fundamentalnie zmieniła nasze bezpieczeństwo" - zadeklarował Stoltenberg w krótkim oświadczeniu dla prasy.

"W ostatnich dniach widzieliśmy zacięte walki o Bachmut i Sołedar we wschodniej Ukrainie. Pokazuje to po raz kolejny, jak bohaterscy są ukraińscy żołnierze, walczący w obronie swojej ojczyzny. Pokazuje to także jak ważne jest zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy.(...) Nasze wsparcie robi różnicę na polu walki. W tym kluczowym momencie wojny powinniśmy robić jeszcze więcej i jeszcze szybciej" - zaapelował szef NATO.

Towarzysząca mu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że głównym tematem rozmów z komisarzami będzie wpływ wojny rosyjskiej na bezpieczeństwo Europy i wynikająca z tego konieczność dostosowania się do zmian.

"Na przykład zwiększenie zdolności obronnych w Europie. Silniejsza europejska obrona wzmocni również NATO" - doprecyzowała szefowa KE.

"Dzisiaj (w środę) powołujemy również wspólną grupę zadaniową ds. odporności infrastruktury krytycznej. Eksperci z UE i NATO będą współpracować przy identyfikowaniu zagrożeń i słabych punktów (w infrastrukturze); opracują kluczowe zasady poprawy odporności" - dodała.

