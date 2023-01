Nad ranem 13 stycznia Mateusz Waligóra z Wrocławia dotarł samotnie na biegun południowy. To ogromny sukces polskiego podróżnika - przed nim samotnie na południowy kraniec Ziemi dotarło tylko trzech Polaków.

Ekspedycja Waligóry miała dużą wartość sportową: podróżował samotnie, na nartach, nie korzystając z żadnego wsparcia z zewnątrz, w dodatku na ostatnich odcinkach długiej na 1200 km trasy znacznie przyspieszył, dzięki czemu osiągnął cel w czasie poniżej 60 dni. Informację o jego sukcesie jako pierwsze przekazało radio RMF FM, nadając też bezpośrednie połączenie ze zdobywcą bieguna. Co mówił Waligóra tuż po dotarciu do celu?

To na pewno uczucie, które trudno opisać słowami. Kiedy tak długo marzyło się o jakimś celu, tak długo pracowało na ten cel i nagle realizuje się to marzenie, to z jednej strony jest ogromna radość, ale też z drugiej strony jakaś pustka, bo co tu teraz robić? Mam takie uczucie, jakkolwiek to zabrzmi, że po dojściu do bieguna ja już naprawdę w tym, co robię zawodowo, a miałem to szczęście zamienić swoją pasję w pracę, już nic nie muszę.

/Mateusz Waligóra/