Blisko 450 bezdomnych i potrzebujących osób zasiadło w sobotę do wielkanocnego śniadania w Sopocie. Miłość Chrystusa zawsze każe nam służyć, dlatego cieszymy się, że możemy dzisiaj tę Wigilię Paschalną przeżywać razem z potrzebującymi - powiedział metropolita gdański abp Tadeusz Wojda SAC.

Wielkanocne śniadanie dla osób samotnych i potrzebujących odbyło się w sobotę rano w Hali 100-lecia Sopotu. "Wiemy, że miłość Chrystusa jest zawsze pierwsza i zawsze każe nam służyć, dlatego cieszymy się, że możemy dzisiaj tę Wigilię Paschalną przeżywać razem z potrzebującymi" - podkreślił abp Wojda.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej ks. Andrzej Wiecki zaznaczył, że niezwykle istotne jest, aby dotrzeć z pomocą do każdego człowieka. "Widzimy taką tendencję, że na nasze wydarzenie przychodzą też osoby samotne, które potrzebują spotkania, rozmowy, zauważenia. Bardzo się z tego cieszymy, bo to miejsce jest otwarte dla każdego" - mówił.

Ks. Wiecki dodał, że powstaje coraz więcej instytucji, fundacji i stowarzyszeń, które angażują się w pomoc potrzebującym. "Ta wrażliwość na drugiego człowieka wydaje mi się, że cały czas rośnie w Polsce i z tego się bardzo cieszę. Można przystąpić jako wolontariusz do różnych organizacji; można też pielęgnować w sobie taką wrażliwość na drugiego człowieka i myślę, że to jest najważniejsze" - stwierdził.

Prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim wskazała, że wspólne śniadania dla osób potrzebujących są największym przejawem wspólnoty.

"Zapraszamy do wspólnego stołu ponad 450 osób co roku. Żeby przygotować to śniadanie, także współpracujemy. Jest to wspólne dzieło Miasta Sopot, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, prywatnych przedsiębiorców oraz wielu wolontariuszy, którzy tutaj od wczoraj to przygotowują" - powiedziała.

Śniadania wielkanocne dla potrzebujących organizowane są również w Gdańsku i Gdyni.

W Gdańsku odbędzie się ono w Wielką Sobotę o godz. 12 przy ul. Szerokiej, obok Bazyliki św. Mikołaja. Gdyńskie śniadanie rozpocznie się w Wielkanoc o godz. 8 w sali gimnastycznej Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV.

***

Śniadanie wielkanocne dla ok. 1300 samotnych, ubogich i potrzebujących osób przygotowuje w Poznaniu Caritas. Do świętowania i wspólnego stołu zaprasza też w niedzielę Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Caritas Poznań Maria Książkiewicz, wielkanocne śniadanie Caritas zostanie poprzedzone mszą św. W niedzielę o godzinie 8.30 w ogrodzie przy parafii Bożego Ciała bp Grzegorz Balcerek odprawi Eucharystię, której towarzyszyć muzycznie będzie chór Jordan. Następnie każdy z gości będzie mógł skorzystać z tradycyjnego śniadania Wielkanocnego, przewidzianego łącznie dla 1300 osób - taka liczba potrzebujących korzysta na co dzień z pomocy czterech poznańskich jadłodajni.

"Przygotowanych będzie 300 miejsc przy stołach - te miejsca są dedykowane osobom w kryzysie bezdomności. Pozostali zabiorą ze sobą pakiety świąteczne do domów, aby tam móc usiąść do stołu i podzielić się z najbliższymi" - zaznaczyła Książkiewicz.

W niedzielę o godz. 10.30 do wspólnego świętowania zaprasza także Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. W siedzibie fundacji przy ul. Świętego Wincentego 6/9, przy wspólnym stole zasiądzie około 300 osób. Na stole znajdą się tradycyjne wielkanocne potrawy; sałatka jarzynowa, jajka, żurek, bigos, biała kiełbasa, pasztety i ciasta.

Jak podkreśliła Barbara Sadowska, przewodnicząca Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, śniadanie wielkanocne w Barce to kontynuacja wieloletniej tradycji tworzenia przestrzeni spotkania, otwartości i solidarności. "Chcemy, by tego dnia nikt nie był sam. Wspólne śniadanie to nie tylko posiłek - to znak, że każdy zasługuje na bliskość, szacunek i nadzieję" - wskazała Sadowska. (PAP)