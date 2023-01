Do odczytania na nowo słów skierowanych do narodu kubańskiego przez św. Jana Pawła II podczas pierwszej wizyty papieża na Kubie a także powrotu do swej tożsamości zachęcił Ojciec Święty Kubańczyków w przesłaniu z okazji tego historycznego wydarzenia.

Franciszek podkreśla, że biskupi kubańscy zaprosili na uroczystości 25. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II kardynała Beniamino Stellę, który w tamtych latach jako nuncjusz apostolski był uprzywilejowanym świadkiem tamtego wydarzenia. On zaś poprosił, aby kard. Stella przekazał im pozdrowienia i papieskie błogosławieństwo.

„Chciałbym, abyście w swoich sercach przywołali gesty i słowa, które mój poprzednik skierował do was podczas swojej wizyty, aby mocno wybrzmiały w teraźniejszości i dały nowy impuls do dalszego budowania przyszłości tego narodu z nadzieją i determinacją. Jedno z jego ówczesnych wezwań brzmiało: «Stawcie czoła wielkim wyzwaniom chwili obecnej z hartem ducha i umiarkowaniem, ze sprawiedliwością i roztropnością, powróćcie do waszych kubańskich i chrześcijańskich korzeni i uczyńcie wszystko, co w waszej mocy, aby budować coraz bardziej godną i wolną przyszłość! Nie zapominajcie, że odpowiedzialność jest częścią wolności. Ponadto osobę określa przede wszystkim jej odpowiedzialność wobec innych i wobec historii» (Orędzie do młodych Kubańczyków, 23 stycznia 1998 r.).

Zachęcam was również do powrotu do waszych kubańskich i chrześcijańskich korzeni, czyli do własnej tożsamości, która generowała i nadal rodzi życie tego kraju. Te korzenie zostały wzmocnione dzięki temu, że mogliśmy zobaczyć, jak rosną i rozkwitają w świadectwie jakże wielu z was, którzy każdego dnia pracują i poświęcają się dla innych, nie tylko dla swoich rodzin, ale także dla sąsiadów i przyjaciół, dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza dla tych najbardziej potrzebujących. Dziękuję za ten przykład współpracy i wzajemnej pomocy, który Was łączy i ujawnia ducha, który Was charakteryzuje: otwartego, przyjaznego i wspierającego. Nadal kroczcie razem w nadziei, wiedząc, że zawsze, a szczególnie w czasie przeciwności i cierpienia, Jezus i Jego Najświętsza Matka towarzyszą wam, pomagają nieść wasz krzyż i pocieszają radością zmartwychwstania” - napisał Franciszek.

Ojciec Święty zaapelował do Kubańczyków o zakorzenienie w dobru i zachęcił, aby z odwagą i odpowiedzialnością nadal sięgali do własnych korzeni i nadal wydawali owoce zjednoczeni w wierze, nadziei i miłości.