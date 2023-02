Auschwitz-Birkenau to najbardziej rozpoznawalny symbol i miejsce ludobójstwa, i męczeństwa na świecie - podkreśliło w piątek MSZ. Jak wskazano, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu skłania do refleksji nad potrzebą zaangażowania w obronę pokoju, prawdy i wolności od nienawiści.

"27 stycznia 1945 roku zamknięta brama niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau otworzyła się przed siedmioma tysiącami więźniów zniewolonych przez nieludzki, totalitarny i zbrodniczy reżim nazistowskich Niemiec" - podkreśliło MSZ w komunikacie w związku z 78. rocznicą wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Jak zaznaczono, "Auschwitz-Birkenau to tylko jeden z wielu obozów zagłady tworzonych w czasie II wojny światowej przez niemiecką III Rzeszę, a jednocześnie najbardziej rozpoznawalny symbol i miejsce ludobójstwa i męczeństwa na świecie".

"Dzisiaj skłaniamy głowę w hołdzie przed ponad milionem ofiar – Żydów, Polaków, Roma i Sinti, oraz wszystkich innych, pochodzących z całej okupowanej Europy, jak również przed zmniejszającą się z każdym rokiem grupą Ocalonych, którym dane było przeżyć ten pamiętny dzień" - czytamy.

W komunikacie podkreślono, że 27 stycznia, data która od 2005 r. jest obchodzona jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu, "nie może nie skłaniać do refleksji na temat współczesnych wyzwań, które dobitnie pokazują, że świat, kilkadziesiąt lat po zbrodni, która okryła mrokiem europejską cywilizację i silnie naznaczyła XX wiek, wciąż wymaga naprawy oraz stałego zaangażowania w obronę takich wartości jak pokój, prawda i wolność od nienawiści".

"Jest smutnym paradoksem, że państwo odwołujące się do tradycji +wyzwoliciela+ Auschwitz-Birkenau, w wywołanej na Ukrainie wojnie ucieka się do aktów bestialstwa i zbrodni nie widzianych w Europie od pamiętnego 1945 r., a wezwania do fizycznej eksterminacji przedstawicieli sąsiadującego narodu wciąż rezonują, zatruwając ludzkie umysły i serca" - podkreślił resort dyplomacji.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

27 stycznia 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramy obozu. Skrajnie wyczerpani więźniowie, których było w nim jeszcze ok. 7 tys. - w tym pół tysiąca dzieci - witali ich jako wyzwolicieli.