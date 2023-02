„Chciałbym podkreślić bardzo dobrą współpracę między Nuncjaturą Apostolską a Pocztą Polską. Podczas sześciu lat mojego pobytu w Warszawie chciałbym wspomnieć wspólną emisję znaczków na 100-lecie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, wspólną emisję na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II” – powiedział abp Salvatore Pennacchio.

Hierarcha podziękował za szansę wspólnego polsko-watykańskiego uhonorowania postaci Mikołaja Kopernika oraz fakt, że był gospodarzem tego wydarzenia. Nuncjusz przypomniał, że zgodnie z decyzją papieża Franciszka, będzie kończył misję dyplomatyczną w Polsce, i jak podkreślił „ze smutkiem opuści drogą mu polską ziemię”, by podjąć obowiązki rektora Papieskiej Akademii Kościelnej.

„Zabiorę ze sobą wiele pięknych wspomnień tej misji. Będę ze sobą wiózł piękne arkusze filatelistyczne różnych emisji Poczty Polskiej. Wiedzcie, że macie we mnie dobrego przyjaciela” – zaznaczył abp Pennacchio.

Kolejne jubileuszowe znaczki

Nuncjusz apostolski zapowiedział także kolejne znaczki, które ma wspólnie zrealizować poczta watykańska i polska. „W przygotowaniu są jeszcze dwie emisje: z okazji 10. rocznicy pontyfikatu papieża Franciszka i 100. rocznicy obecności jako sekretarza nuncjatury w Warszawie ks. Giovanniego Battisty Montiniego, przyszłego papieża Pawła VI” – podkreślił abp Pennacchio.

Prezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski podkreślił, że uhonorowanie Mikołaja Kopernika we współpracy z Pocztą Watykanu „unaocznia, jak ważne miejsce wśród wybitnych światowych naukowców zajmuje nasz astronom i kanonik”.

„Mikołaj Kopernik kojarzy nam się jedynie z astronomią, ale był człowiekiem wielu talentów i wielu profesji. Był lekarzem, prawnikiem, ekonomistą, był duchownym i kanonikiem. Jest to człowiek, który zrewolucjonizował świat. Dzięki swojemu dziełu +O obrotach sfer niebieskich+ doprowadził do jednego z największych odkryć w dziejach. Dzisiaj, tą naszą emisją, chcemy upamiętnić tę szczególną postać” – mówił prezes Poczty Polskiej.

„Milczymy wobec tajemnicy”

Okolicznościowy wykład wygłosił ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie. Przypomniał, że postać wybitnego astronoma „ma pouczyć dzisiejszych uczonych, że nauka ma być interdyscyplinarna”, a „Wszechświat jest większy, niż nam się wydaje, dlatego dróg do jego poznania jest wiele i metod też”.

„Trzeba mieć pokorę wobec tajemnicy, którą odkrywamy. (...) Jako teolog w swoim laboratorium wiary sprawuję Mszę Świętą i nie widzę wprost Boga. Ale wiem i wierzę, że On jest. Myślicie, że to łatwe dla mnie wierzyć, że On jest pod postacią chleba i wina? Co przeżywają ci, którzy rozbijają cząstki atomu, dochodząc do tajemnicy? Wszyscy wtedy milczymy wobec tajemnicy” – mówił ks. prof. Pawlina.

Obraz Mikołaja Kopernika

W projekcie graficznym znaczka wykorzystano znany obraz Jana Matejki pt. „Astronom Mikołaj Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”. Dzieło pochodzące z 1873 roku dziś znajduje się w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jan Matejko, który znany był ze swojego podziwu dla dokonań wielkiego astronoma, namalował charakterystyczny portret Kopernika z okazji 400. rocznicy jego urodzin. Obraz przedstawia astronoma w czasie obserwacji nieba z jego obserwatorium, wieży znajdującej się u fromborskiego wzgórza katedralnego.

Jak podkreśla Poczta Polska, specjalnym polsko-watykańskim walorem filatelistycznym doceniono również autora obrazu Jana Matejkę, także patrona roku 2023.