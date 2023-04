Nikaragua: dwie siostry zakonne wydalone z kraju  

Pochodzące z Kostaryki siostry Isabel i Cecilia Blanco Cubillo pracowały w domu opieki dla osób starszych. Po usunięciu z Nikaragui dotarły wczoraj do swojej ojczyzny. Natomiast odebraną trapistkom placówkę przekazano Instytutowi Technologii Rolniczej. Siostry opuściły swój klasztor 24 lutego i następnego dnia dotarły do Panamy.

Już wcześniej dochodziło w Nikaragui do wydalenia sióstr zakonnych. W lutym 2022 roku spotkało to Misjonarki Miłości, który odebrano status prawny. W Wielkim Tygodniu podobny los spotkał misjonarza klaretyńskiego o. Donaciana Alarcóna, który modlił się za uwięzionego bp. Rolanda Álvareza. Po tym, jak prezydent Ortega zakazał ostatnio publicznych wydarzeń, wspólnota Kościoła przeżywała trudny Wielki Tydzień. Zakazano ponad 3 tys. procesji w całym kraju i aresztowano ok. 20 osób.

