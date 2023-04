Legnica. Święcenia bp. Piotra  

Równo o godz. 10 w sobotę 15 kwietnia w legnickiej katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła rozpoczęła się uroczystość święceń biskupich ks. Piotra Wawrzynka. Wydarzenie rozpoczęła procesja z plebanii katedralnej, w której - obok kandydata do sakry - szli m.in. główny konsekrator abp Józef Kupny z Wrocławia, biskup legnicki Andrzej Siemieniewski, a także metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. Obecni byli także biskupi z diecezji ościennych, m.in. z Wrocławia, Świdnicy, Zielonej Góry, Goerlitz i Litomierzyc.

Liturgia samych święceń wymaga uprzedniego odczytania papieskiego dekretu o nominacji ks. Wawrzynka na biskupa. Zrobił to uroczyście przedstawiciel Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. Nim arcybiskup Grzegorz Ryś wygłosił homilię (do odsłuchania TUTAJ )

Następnie abp Józef Kupny zadał pytania kandydatowi do święceń co do jego gotowości przyjęcia sakry. Ksiądz Piotr odpowiedział pozytywnie po czym rozpoczął się śpiew litanii do Wszystkich Świętych. Po niej główny konsekrator odmówił modlitwę sakry oraz nałożył ręce na głowę wyświęcanego biskupa. Po nim nałożenia rąk dokonali wszyscy obecni biskupi. Wówczas abp Józef Kupny namaścił głowę nowego biskupa oraz przekazał mu księgę Ewangelii oraz nałożył pierścień biskupi i wręczył pastorał. Biskup Piotr zajął miejsce przy głównym celebransie i rozpoczęła się część eucharystyczna liturgii.

Skrót wideo powyższych święceń:

Świętowanie zwieńczyły listy gratulacyjne m.in. od Andrzeja Dudy, prezydenta RP. Po zakończeniu Eucharystii biskup Piotr spotkał się w katedrze z przedstawicielami duchowieństwa oraz wiernych świeckich, którzy pragnęli złożyć mu życzenia.