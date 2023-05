Uroczystościom z okazji 85. rocznicy kanonizacji i sprowadzenia relikwii Świętego do Warszawy przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Bp Stułkowski nawiązał w homilii do encykliki Piusa XII Invicti Athletae Christi, wydanej z okazji 300. rocznicy śmierci św. Andrzeja Boboli. „Św. Andrzej Bobola spędzał długie godziny przed Najświętszym Sakramentem, by wszystkim nieszczęśliwym przychodzić z pomocą. Ukazywał, jak ważne jest to podwójne przykazanie: miłować Boga i miłować bliźniego” – podkreślił.

Bp Stułkowski zaznaczył, że św. Andrzej oddawał się cały nauczaniu podstaw wiary. „Rozbudzał w młodych sercach kult Eucharystii i gorące nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Był zdeterminowanym głosicielem Ewangelii. Chodził od domu do domu po wioskach, rozmawiał z ludźmi, uczył ich wiary. Wiedział, że wiara jest po to, by się nią dzielić, przekazywać dalej” – stwierdził.

„Św. Andrzej był autentyczny w swojej wierze” – zauważył ordynariusz płocki – „szedł przez życie wierząc, że niebo jest nad nim otwarte”.

Przypomniał, że św. Andrzej potrafił się upomnieć o siebie. „On sam zaprasza nas, byśmy odkryli jego wstawiennictwo, byśmy odkryli te łaski, które Pan Bóg może dać przez niego” – podkreślił. „Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli prośmy o jedność między nami” – zachęcił ordynariusz płocki.

W uroczystościach ku czci św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, uczestniczyli także m.in. sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński, a także rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak SJ.

Św. Andrzej Bobola został kanonizowany w 1938 roku przez Piusa XI w Rzymie. 19 czerwca 1938 roku jego relikwie zostały sprowadzone do Polski, do kolegium ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. W 2002 roku św. Andrzej Bobola został ogłoszony Patronem Polski.