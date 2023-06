Ośrodek Duszpasterski na Polach Lednickich rozpocznie nową działalność  

Przeor poznańskich dominikanów, w rozmowie z KAI opowiedział o planach dotyczących dominikańskiej placówki funkcjonującej na lednickich polach oraz podsumował tegoroczne spotkanie młodych. Ojcowie dominikanie przejęli w tym roku od Stowarzyszenia LEDNICA 2000 im. o. Jana W. Góry OP organizację modlitwy młodzieży na Polach Lednickich. Będą także odpowiedzialni za Dom Spotkań i Ośrodek Duszpasterski na Polach Lednickich.

Od 1 września w Ośrodku na Polach Lednickich na stałe zamieszkają dwaj bracia dominikanie oraz dwie siostry dominikanki. Ich misją będzie zorganizowanie nowej działalności wokół tego miejsca. - Będzie tam prowadzona praca duszpasterska, formacyjna... Nie mamy jeszcze konkretnego planu, ale chcemy, by to miejsce cały czas żyło, by był to dom spotkań, miejsce zatrzymania, powrotu do źródeł chrzcielnych Polski. Chcemy organizować rekolekcje, konferencje, zloty, by wykorzystać zapał jaki można było zobaczyć podczas XXVII Ogólnopolskiego Spotkania Młodych „Lednica 2000”. Nie chcemy ograniczać się tylko do jednego, wielkiego wydarzenia. Ośrodek Duszpasterski powinien być całorocznym miejscem spotkań, ciekawych inicjatyw, które pozwolą kształtować młodzież, ale i rodziny – powiedział KAI O. Robert Głubisz.

Duchowny podkreślił, że póki co trwają prace nad dokładnym planem i kształtem działalności Ośrodka, za który odpowiadać będą o. Jacek Skupień OP oraz s. Julietta Homa OP. - Chcemy odpowiadać na nowe potrzeby Kościoła, oferować pomoc duchową dla osób zagubionych. Tak, by Lednica stała się miejscem powrotu do siebie, powrotu do Boga. Nie ograniczamy się do jednej rzeczywistości, chcemy zbudować środowisko razem ze wspólnotą lednicką – wyjaśnił przeor poznańskich dominikanów. Dodał, że miejsce to będzie stanowiło dom filialny klasztoru poznańskiego, więc będzie podlegać poznańskiemu klasztorowi.

O. Robert Głubisz przyznał, że jest pełen podziwu dla uczestników spotkania młodzieży w Lednicy, które w tym roku zgromadziło ok. 15 tysięcy osób. - Jechali czasem specjalnie po to, żeby w ten jeden dzień spotkać się, pomodlić wspólnie. Widać, że wiernym ta wspólnota jest potrzebna. To nie był piknik. Młodzi szukali też ciszy, skupienia, Mszy św, spowiedzi czy adoracji, wspólnego wpatrywania się w Pana Boga – ocenił.

Tegoroczne Spotkanie Młodych „Lednica 2000” odbyło się pod hasłem „Idź za Barankiem”. Gospodarzem spotkania był o. Tomasz Nowak OP oraz dominikanka s. Łucja Rado. Podczas wielogodzinnego, sobotniego spotkania uczestnicy wydarzenia uczestniczyli w warsztatach, śpiewali, tańczyli, spowiadali się i uczestniczyli we Mszy św.

Eucharystii na Polach Lednickich przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, a współkoncelebrowali m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś i bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Po liturgii odtworzono słowa papieża Franciszka skierowane do uczestników wydarzenia podczas środowej audiencji generalnej. “Myślą ogarniam młodzież, która w pierwszą sobotę czerwca zgromadzi się na Polach Lednickich na Spotkaniu Młodych pod hasłem „Idź za Barankiem”. Niech refleksja nad tajemnicą Eucharystii pomoże wszystkim na nowo wybrać Chrystusa i przyjąć Go do swojego serca. Niech Bóg błogosławi to spotkanie!” – powiedział papież.

Wydarzenie zakończyło się po północy, przejściem tysięcy młodych ludzi przez Bramę-Rybę, na znak wybrania Chrystusa jako życiowego Przewodnika.

- Dla mnie nieprawdopodobną rzeczą było obserwowanie uczestników przechodzących przez Bramę-Rybę, którzy czasem czekali na to dwie godziny. Z pewnością byli zmęczeni, ale z ich oczu biła tak niesamowita radość, jakby towarzyszyło im wejście w jakiś tajemnicę. Przechodzili bramę z takim entuzjazmem... to było zadziwiające. Wielu z nich mówiło: „do zobaczenia za rok”. Dobrze zobaczyć młodych, którzy jeszcze są w Kościele, dla których Chrystus jest kimś żywym, niezapomnianym, kimś kto nadaje ich życiu sens – powiedział duchowny. Dodając, że Lednica, to także spotkanie międzynarodowe, w którym w tym roku uczestniczyli także wierni m.in. z Niemiec, Francji, a nawet Konga.

Przyszłoroczne Ogólnopolskie Spotkanie Spotkanie Młodych „Lednica 2000” odbędzie się w sobotę 1 czerwca 2024 roku – poinformowali organizatorzy.

LEDNICA 2000 to dzieło ewangelizacyjne, które zainicjował w 1997 roku, wraz ze świeckimi wolontariuszami, duszpasterz akademicki, dominikanin o. Jan W. Góra OP, zainspirowany nauczaniem św. Jana Pawła II. Gromadził młodych co roku wokół symbolicznej Bramy Ryby odwołującej się do początków chrześcijaństwa.

Osoba i nauczanie św. Jana Pawła II, duchowego twórcy Lednicy, budowanie osobistej relacji z Chrystusem oraz odkrywanie wiary na nowo poprzez czerpanie ze skarbca tradycji i historii Kościoła to filary Lednicy.

Szczegółowe informacje na stronach www.lednica2000.pl i www.lednica.dominikanie.pl oraz w mediach społecznościowych.