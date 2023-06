Wybory i głosowania 395. Zebrania Plenarnego KEP  

Abp Józef Górzyński został wybrany nowym członkiem Rady Stałej, natomiast abp Adrian Galbas SAC – delegatem KEP ds. Apostolstwa Chorych. To niektóre z decyzji 395. Zebrania Plenarnego KEP. We wtorek, 13 czerwca, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.