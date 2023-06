Morze Egejskie. Wywróciła się łódź z 400 migrantami. 32 osoby nie żyją  

Do tragedii doszło na południe od Peloponezu, na wodach międzynarodowych. Trwają poszukiwania setek zaginionych. Grecka straż przybrzeżna twierdzi, że migranci płynęli w kierunku Włoch.

Jak podaje portal „Kathimerini”, tragedia wydarzyła się 47 mil morskich od portu Pylos. Łódź rybacka, która się wywróciła, miała 30 m długości, a na jej pokładzie znajdowało się co najmniej 400 osób. Do tej pory uratowano 104 migrantów, trwają poszukiwania zaginionych.

Grecka straż poinformowała, że łódź została wcześniej zauważona przez samolot Fronteksu, a także przez dwa statki, które przepływały w tej okolicy, ale nikt nie wzywał pomocy.

Ustalenie faktów jest w tej chwili trudne – relacjonuje „Avvenire”, największy włoski dziennik katolicki. Podobno wczoraj wieczorem jedna z łodzi greckiej straży przybrzeżnej zbliżyła się do migranckiego statku, by dostarczyć pasażerom pożywienie, ale odmówili oni przyjęcia jakiejkolwiek pomocy, wyrażając „chęć kontynuowania podróży do Włoch”. „Straż przybrzeżna pozostała w pobliżu, a kiedy »o świcie statek wywrócił się i zatonął«, rozpoczęto »szeroko zakrojoną operację poszukiwawczo-ratowniczą«, podają władze greckie” – dodaje „Avvenire”.