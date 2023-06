Watykan. Arcybiskup Gänswein wraca do Niemiec  

Taką decyzję podjął papież Franciszek. Arcybiskup Georg Gänswein, osobisty sekretarz Benedykta XVI, już 28 lutego zakończył urząd prefekta Domu Papieskiego. Teraz, jak poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, 1 lipca ma wrócić do swojej macierzystej diecezji.

Urodził się w Riedern am Wald w archidiecezji Fryburg Bryzgowijski 30 lipca 1956 r., jako pierwsze z pięciorga dzieci (ma dwóch braci i dwie siostry) Gertrudy i Alberta Gänsweinów. Na kapłana został wyświęcony 31 maja 1984 roku. Od 2003 r. był osobistym sekretarzem kard. Josepha Ratzingera, a gdy ten został wybrany 19 kwietnia 2005 r. na tron Piotrowy, utwierdził ks. Gänsweina na urzędzie swojego sekretarza. Towarzyszył Benedyktowi XVI także w okresie jego papieskiej emerytury, aż do śmierci 31 grudnia 2022 roku. Papież przed śmiercią wyznaczył go na wykonawcę swojego testamentu.

To właśnie Benedykt XVI ustanowił go 8 grudnia 2012 r. prefektem Domu Papieskiego i arcybiskupem tytularnym Urbisaglii, gdzie zastąpił Jamesa Michaela Harveya, który został mianowany archiprezbiterem bazyliki św. Pawła za Murami. 6 stycznia 2013 r. otrzymał święcenia biskupie.

Od początku 2020 r. nie sprawował już de facto urzędu prefekta Domu Papieskiego, choć formalnie nim pozostawał. „Wydarzenia, jakie doprowadziły do tej sytuacji, wraz z przeżyciami u boku Benedykta XVI zostały opisane z jego perspektywy w książce »Tylko prawda«, która ukazała się zaraz po śmierci papieża emeryta. Zapowiedzi publikacji tomu, które pojawiły się – być może nieumyślnie – w dniach czuwania przed pogrzebem papieża, wywołały falę komentarzy i kontrowersji” – przypomina „Avvenire”, największy włoski dziennik katolicki.