NATO wróciło do korzeni, ale debata, czym ma być, jest otwarta  

Rosyjska napaść na Ukrainę sprawiła, że NATO powróciło do swoich korzeni, ale kwestia tego, co ma być misją Sojuszu po zakończeniu wojny, pozostaje otwarta - mówi PAP prof. Andrew Dorman z Departamentu Studiów nad Wojną na King's College London. We wtorek, 11 lipca rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO w Wilnie.