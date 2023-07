Watykański „minister spraw zagranicznych” przeciwko „logice wojny”  

Arcybiskup odrzucił tezę, że porażka jednej ze stron w wojnie na Ukrainie jest „warunkiem wstępnym jakichkolwiek negocjacji” i że „nie może być kompromisowego rozwiązania”. Takie analizy są „niepokojące”. „Minister spraw zagranicznych” Watykanu powiedział również, że prognozy, zgodnie z którymi bezpieczeństwo Ukrainy może być zagwarantowane w przyszłości tylko w ramach odstraszającej machiny wojennej, są zrozumiałe, ale nie konstruktywne z punktu widzenia długoterminowego pokoju.

„W obliczu takich prognoz może wkraść się myśl, że nic nie da się zrobić, że nie ma miejsca na rozmowy, twórczy dialog i dyplomację, że trzeba zrezygnować i zaakceptować kontynuację zaciekłych walk, które przynoszą śmierć i zniszczenie” – powiedział abp Gallagher i wezwał do „zmiany perspektywy”. Zaznaczył, że konieczne jest przejście od „logiki wojny” do takiej, która „nie neguje prawa do obrony i sprawiedliwego pokoju, ale jednocześnie nie ogranicza się do logiki pokoju opartego na pokonaniu wroga i nowych relacjach władzy, ale na wzajemnym szacunku”.

Jednocześnie abp Gallagher zwrócił uwagę, że potwierdzanie własnej tożsamości poprzez negowanie tożsamości drugiej strony prowadzi jedynie do „szerzenia wrogości i zagrażania pokojowi, którego szukamy”. „Wzajemna nieufność musi zostać przezwyciężona poprzez jeszcze silniejsze zaangażowanie w budowanie wzajemnego zaufania”, wskazał watykański „minister spraw zagranicznych”, który kilka miesięcy po wybuchu wojny odwiedził Kijów w imieniu papieża Franciszka.

Zaznaczył, że istniejące inicjatywy humanitarne, takie jak wymiana jeńców wojennych, eksport zboża i repatriacja dzieci mogą być tutaj pomocne. Abp Gallagher zwrócił uwagę, że Watykan jest szczególnie zaangażowany w repatriację dzieci i odniósł się w tym kontekście do niedawnej pokojowej misji wysłannika papieża kard. Matteo Zuppiego do Kijowa i Moskwy.