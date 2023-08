Brazylia: sierpień miesiącem powołań  

W trakcie pierwszej wizyty apostolskiej w Brazylii Jan Paweł II „sprowokował” pasterzy tamtejszego Kościoła do budzenia powołań. Z tej zachęty w 1981 roku zrodził się projekt organizowania każdego roku w sierpniu na terenie całego kraju miesiąca powołań. Zakłada on nie tylko modlitwę, ale i refleksję i dotyczy nie tylko powołania do kapłaństwa czy życia zakonnego, ale różnorodnych posług w Kościele.

Tegoroczny miesiąc powołań wpisuje się w przeżywany aktualnie trzeci Rok Powołaniowy i odbywa się pod hasłem „Powołanie: łaska i misja”. Natomiast motto tego miesiąca brzmi: „Płonące serca, stopy w drodze”.

Bp Ângelo Mezzari przewodniczący komisji episkopatu ds. posług wypływających z przyjętych święceń i życia konsekrowanego prosi wiernych, aby w tym okresie poświęcili więcej czasu na modlitwę, rozważanie i zaangażowanie w sprawę powołań. „Podziękujmy i prośmy w intencji powołań kapłańskich, módlmy się za powołania do życia rodzinnego, małżeńskiego, dziękując Bogu i prosząc, abyśmy mieli wielu mężczyzn i kobiet poświęcających swoje życie Chrystusowi przez praktykę rad ewangelicznych. Wzywajmy jeszcze raz i dziękujmy, módlmy się i promujmy we wspólnocie posługi, a w szczególności o powołanie katechety” – apeluje w swoim przesłaniu do wiernych wspomniany hierarcha. „Jesteśmy wezwani do promowania kultury powołań, gdzie wszyscy od chwili chrztu świętego zechcemy odpowiedzieć na zaproszenie PaNA i ze szczodrobliwością podejmować ofiarowaną łaskę powołania i misji” - podkreślił biskup Ângelo Mezzari.

W miesiącu sierpniu pamięta się o wszystkich powołaniach, modląc się i celebrując powołanie do kapłaństwa w pierwszą niedzielę, powołanie do małżeństwa i życia rodzinnego w drugą niedzielę, kiedy obchodzi się w całym kraju Dzień Ojca, powołanie do życia zakonnego w trzecią niedzielę, a w ostatnią niedzielę sierpnia powołanie świeckich mężczyzn i kobiet, z wyszczególnieniem misji katechety.