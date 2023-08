Częstochowa: Rozpoczyna się doroczny szczyt pielgrzymkowy  

W pielgrzymce warszawskiej od lat idzie grupa częstochowska, znana jako "błękitno-biała (poszczególne grupy pielgrzymki warszawskiej mają swoje barwy). W sumie w poniedziałek do Częstochowy dotrze aż 14 pielgrzymek m.in. z takich miast jak Siedlce, Płock, Zamość, Łowicz, Lublin, Tomaszów Mazowiecki, a także Salezjańska Grupa Ewangelizacyjna.

We wczesnych godzinach rannych przyszła pielgrzymka z Podlasia. Dołączą też liczące wielu uczestników pielgrzymki "środowiskowe", które wystartowały z Warszawy, jak 43. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna, 17. Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków, 32. Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Rodzin, której trasa jest dostosowana zarówno do wózków inwalidzkich, jak i dziecięcych.

14 sierpnia przybędzie też jubileuszowa 30. Pielgrzymka Żołnierzy Wojska Polskiego z udziałem delegacji z Litwy, Słowacji, Niemiec i USA. Ok. 350 żołnierzy w dziewięć dni pokonuje ponad 300 km. Pod Częstochową na tzw. Przeprośnej Górce dołączą do nich przedstawiciele innych służb mundurowych - Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Krajowej Administracji Skarbowej.

Po raz pierwszy Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna wyszła ze stolicy w 1981 r. z inicjatywy bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Skupia młodzież szkół średnich i studentów warszawskich uczelni. Szlak liczy ok. 300 km i wiedzie przez maryjne sanktuaria: Matki Boskiej Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie, Matki Bożej Jazłowieckiej w Szymanowie, Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach, sanktuarium św. Anny w Smardzewicach, sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia.

40. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin to pielgrzymka, która posiada oddzielną grupę dla dzieci tzw. białą. Rodzice mogą oddać swoje dzieci do lat dwunastu pod całodzienną opiekę do "wędrującego przedszkola". W tym roku pątnikom towarzyszy hasło "Wierzę w Kościół Chrystusowy".

Tradycyjnie 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP i rocznicę Cudu nad Wisłą na Jasnej Górze główna Suma odpustowa pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego koncelebrowana zostanie o godz. 11.00 pod jasnogórskim szczytem. W dniach szczytu pielgrzymkowego głównymi ulicami Częstochowy porusza się dużo osób, stąd należy mieć to na uwadze przy planowaniu przejazdów i podróży samochodem.