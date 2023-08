W parafii pw. św. Wawrzyńca w Wilkszynie (gmina Miękinia), jak co roku, hucznie świętowano odpust. Były modlitwa, dożynki i festyn rodzinny. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Adam Kościk, a sprawował ją też ks. Bortnik, miejscowy proboszcz.

Kapłan nie wiedział, jaki prezent sprawili mu parafianie. To oni bowiem wnioskowali, za pośrednictwem gminy Miękinia, o odznaczenie dla swojego proboszcza. Minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał ks. Zbigniewowi odznakę honorową "Zasłużony dla kultury polskiej". Podczas uroczystej Mszy św. dożynkowo-odpustowej w niedzielę 13 sierpnia wyróżnienie wręczył kapłanowi poseł Paweł Hreniak.

W marcu minęło 25 lat od chwili, gdy ks. Bortnik został proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Wilkszynie. Lokalna społeczność doceniła jego zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Kapłan sprawił, że piękny, zabytkowy, ponad 300-letni kościół odzyskał blask.

Podczas Mszy św. życiorys i zasługi uhonorowanego przedstawiła Kamilla Jasińska, parafianka. Wyrazy uznania złożyli mu także Jan Marian Grzegorczyn, burmistrz gminy Miękinia, oraz Adam Zaniewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Miękini.

Ksiądz Zbigniew o wszystkim dowiadywał się spontanicznie. - Byłem niezwykle zaskoczony. Nie wiedziałem, że taki medal otrzymam. Parafianie utrzymywali to w tajemnicy. Jest mi bardzo miło i myślę, że to w jakiś sposób podsumowanie 25 lat pracy dla kościoła w Wilkszynie. Ale tę odznakę dedykuję wszystkim wiernym z parafii. Bo odnawianie naszego kościoła to przede wszystkim zasługa ludzi. Oni mieli największy wkład. Ja byłem tylko motorem napędowym. Na pewno pomaga nam też wsparcie finansowe gminy Miękinia i burmistrza Miękini - mówi ks. Bortnik.

Barokowy kościół pw. św. Wawrzyńca jest w bardzo dobrym stanie, a największe inwestycje remontowe już za nim. Pozostają jeszcze odnowienie fresków i remont posadzki, na którą parafia uzyskała niedawno już 400 tys. zł. dofinansowania. To zadanie na przyszły rok.

Parafia w Wilkszynie ma 2700 zameldowanych mieszkańców, ale w praktyce na tym terenie mieszka dużo więcej osób.

- Przed laty te prace remontowe nie były łatwe. Pozwolenia, trudności z pozyskaniem dotacji. Dzisiaj myślę, że idzie to sprawniej, szczególnie gdy ma się wsparcie samorządu lokalnego. Największe inwestycje za nami. Muszę przyznać, że mam bardzo dobrych parafian, którzy dbają o kościół także od strony materialnej. To dla nich ważne. A ja jestem po prostu do ich dyspozycji. Mogą na mnie liczyć. Kościół nie jest mój. To ich dom - dodaje ks. Bortnik. I przywołuje postać św. Wawrzyńca, patrona parafii, który rozdawał skarby Kościoła ubogim. - To odznaczenie jest skarbem, który ofiaruję naszym parafianom. To wyróżnienie dla nich - podsumowuje kapłan.

Ksiądz Bortnik jest rodowitym Dolnoślązakiem, urodzonym 25 sierpnia 1961 r. w Topoli. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 1986 roku. Był wikariuszem najpierw w parafiach w Wołowie (1986-1989), Świdnicy (1989-1992), a później na wrocławskich Stabłowicach (1992-1996) oraz Praczach Odrzańskich (1996-1998). Od 25 lat - dokładnie od 13 marca 1998 r. - jest proboszczem parafii w Wilkszynie, obejmującej obecnie dwa sołectwa - Wilkszyn i Pisarzowice.

- W zgodnej opinii mieszkańców, uznawany jest za dobrego gospodarza i organizatora. Od chwili objęcia probostwa w Wilkszynie nieustannie dba o obiekty będące pod jego opieką. Z jego inicjatywy i dzięki pozyskanym przez niego pieniądzom udało się przeprowadzić m.in. remont zabytkowego, barokowego kościoła i jego otoczenia wraz z plebanią i budynkiem gospodarczym, rewitalizację XIX-wiecznego cmentarza parafialnego, a także kilku przydrożnych kapliczek. Od wielu lat z jego inicjatywy realizowane są regularne remonty kościoła - opisuje K. Jasińska.

Zobaczcie poniżej kilka zdjęć z uroczystości (fot. Michał Karczmarek).