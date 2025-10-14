Zmiany w składach gremiów związanych z episkopatem.

- Biskup Krzysztof Chudzio został mianowany przewodniczącym Komisji Charytatywnej KEP, a bp Andrzej Jeż - delegatem KEP ds. Samorządowców i Pracowników Administracji Samorządowej. Nową prezeska Fundacji Świętego Józefa została Magdalena Bogdan - poinformowało biuro prasowe Episkopatu.

W poniedziałek w Gdańsku rozpoczęło się trzydniowe 402. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Podczas obrad biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.

Nową prezeską Fundacji św. Józefa KEP mianowana została Magdalena Bogdan. Zastąpiła na stanowisku Martę Titaniec, która we wrześniu poinformowała, że po sześciu latach kierowania Fundacją zdecydowała się nie kandydować na kolejną kadencję. Członkami zarządu Fundacji zostali mianowani: ks. Zygmunt Kostka, s. Emmanuela Elżbieta Sikorska i ks. Michał Turkowski.

Przewodniczącym Komisji Charytatywnej KEP został biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Krzysztof Chudzio. Zastąpi na stanowisku bpa Wiesława Szlachetkę, który zakończył drugą pięcioletnią kadencję. Przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP jest też z urzędu przewodniczącym Komisji Nadzorczej Caritasu Polska.

Członkiem Rady KEP ds. Mediów i Komunikacji Społecznej został dominikanin ojciec Stanisław Tasiemski. Zastąpił na stanowisku Marcina Przeciszewskiego, byłego prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej, który zrezygnował z kierowania Agencją w czerwcu br.

Delegatem KEP ds. Samorządowców i Pracowników Administracji Samorządowej został biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Członkiem Komisji Wychowania Katolickiego KEP wybrany został biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian Muskus. W tym gremium zastąpi on metropolitę krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego.

Członkiem i konsultorem Rady Prawnej KEP został bp Artur Miziński.

Na zakończenie drugiego dnia obrad biskupi będą celebrować mszę św. w Archikatedrze Oliwskiej. Eucharystii przewodniczyć będzie legat papieski na obchody 100-lecia archidiecezji gdańskiej kard. Dominik Duka, arcybiskup senior archidiecezji praskiej.