Dziś rusza kampania „40 Dni Dla Życia”  

Od 27 września do 5 listopada potrwa w Warszawie kampania społeczna „40 Dni Dla Życia”. Jej celem jest położenie kresu aborcji na poziomie lokalnym poprzez modlitwę, post oraz całodobowe czuwanie, głównie przed placówkami aborcyjnymi.

Organizatorzy kampanii tłumaczą, że w ostatnich latach zaobserwować można w Polsce coraz większą akceptację społeczną aborcji. – Nie chcąc być bezczynnym wobec zachodzących zmian społecznych oraz z poczucia obowiązku pomocy kobietom, które oszukane „prostym rozwiązaniem problemu” cierpią potem przez całe życie, zdecydowaliśmy się wprowadzić do Polski znaną na całym świecie kampanię pro-life „40 Days For Life” – informują.

Kampania „40 Days For Life” (40 Dni Dla Życia) to skoordynowana na całym świecie 40-dniowa akcja, której celem jest położenie kresu aborcji na poziomie lokalnym poprzez modlitwę, post oraz całodobowe czuwanie, głównie przed placówkami aborcyjnymi.

Głównym założeniem tej kampanii jest pokojowa, publiczna manifestacja poparcia każdego życia od poczęcia. Jej początki w Stanach Zjednoczonych opowiada m.in. film „Nieplanowane”.

„Co prawda w Polsce nie ma ośrodków aborcyjnych – informują organizatorzy kampanii – a prawo aborcyjne jest najbardziej restrykcyjnym w całej Europie, to jednak dostrzegamy głęboką potrzebę zorganizowania kampanii „40 Days For Life” w Polsce”.

Podają też szacunkowe dane, wedle których w Polsce dochodzi do blisko 100 tys. aborcji rocznie (z czego legalnych jest ok. 0,01%). W ostatnich latach zmieniło się społeczne podejście do aborcji w Polsce, a jej zwolenników, nawet wśród osób wierzących, z roku na rok przybywa. Następuje jednak ciągły wzrost liczby aborcji dokonywanych w oparciu o zalecenia psychiatryczne, powołujące się na „zagrożenie zdrowia psychicznego kobiety”. Z kolei brak ośrodków aborcyjnych dzisiaj nie oznacza, że nie powstaną w niedalekiej przyszłości.

Jakie są efekty kampanii „40 Days for Life” na świecie? Zdaniem organizatorów akcji, przyczyniła się ona m.in. do zamknięcia 145 ośrodków aborcyjnych i uratowania 23 tys. 525 dzieci. Podczas kampanii w modlitwie łączy się ze sobą ponad 20 tys. osób z 63 krajów.

– Dlatego właśnie nie chcąc przechodzić obojętnie obok cierpienia bezbronnych, nienarodzonych dzieci, ale również cierpienia matek, które często decydują się na ten desperacki krok ze strachu oraz braku wsparcia najbliższych, kampania „40 Dni Dla Życia” (bo pod taką nazwą odbędzie się polska edycja) będzie miała swoją pierwszą oficjalną edycję jeszcze w tym roku w Warszawie – informują organizatorzy.

Kampania „40 Dni Dla Życia” odbywać się będzie w dniach 27 września – 5 listopada, codziennie w godz. 18.00-20.00 pod Pomnikiem Kopernika przy ul. Krakowskiego Przedmieście 4 w Warszawie.

W kampanię można się włączyć na różne sposoby:

– pisząc na adres: 40DniDlaZyciaPL@gmail.com lub dzwoniąc pod nr 797-305-716,

– zarejestrować się na konkretny dzień modlitwy poprzez formularz dostępny na stronie www.40dnidlazycia.org,

– kliknąć „wezmę udział” w wydarzeniu „Kampania 40 Dni Dla Życia” na Facebooku,

– zaprosić do wzięcia udziału w wydarzeniu swoich znajomych.

Szczegółowe informacje m.in. na stronie www.40dnidlazycia.org i na profilu https://www.facebook.com/40DniDlaZycia