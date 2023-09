Kraków. Był jak latarnia morska  

Książkę opublikowało znane krakowskie wydawnictwo AA, specjalizujące się w wydawaniu literatury religijnej. Jej mieszkająca na stałe w Stanach Zjednoczonych autorka, prawniczka, polonistka i politolog, nie po raz pierwszy zmierzyła się z opisaniem postaci polskiego papieża, który zmienił oblicze Kościoła i świata. Napisała m.in. książkę "Wiatr z nieba. Paweł II - pisarz, który został papieżem", przetłumaczoną - podobnie jak obecna publikacja - na kilka języków.

"Był jak latarnia morska, który od czasu swojego wyboru na papieża w 1978 roku oświecał nam cały świat" - powiedział o nim autorce słynny śpiewak Placido Domingo, który m.in. nagrał płytę z piosenkami do słów wierszy Karola Wojtyły.

49. świadectwem o papieżu jest wstęp napisany przez prof. Andrzeja Nowaka, historyka, biografa Jana Pawła II. Wspomina m.in. wstrząsający widok schorowanego, cierpiącego, umierającego papieża, który w Wielki Piątek 25 marca 2005 r., wsparty o krzyż, towarzyszył modlitwą uczestnikom nabożeństwa Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Rozważania do nabożeństwa napisał ówczesny kard. Josef Ratzinger. Profesor Nowak przypomina za kard. Ratzingerem, że ludzie, którzy wołali w Wielki Piątek: "Ukrzyżuj Go”!, byli tymi samymi, którzy kilka dni wcześniej, przy wjeździe Chrystusa do Jerozolimy wołali: "Hosanna!". "Entuzjazm, którego doświadczał także Jan Paweł II, na gigantyczną skalę, zastępują dziś krzyki: »zdesakralizować go«, »precz z kultem papieskiego cielca...«" - pisze autor wstępu.

Przypomina, że jest już coraz mniej osób, które stykały się z Janem Pawłem II i stylem jego duszpasterstwa. "Wyrosło całe już pokolenie, dla którego Jan Paweł II jest już tylko historyczną abstrakcją, w którą przemysł medialnej pogardy i szyderstwa może wpisać wszystko, każde kłamstwo, każdą manipulację - zredukować papieża z Wadowic do szpetnej figurki, dobrej tylko do malowania na niej wulgarnych napisów. Dlatego właśnie potrzebna jest rzetelna praca pamięci. Taką rzetelną, a zarazem ambitną pracą jest ta książka. Zbiór krótkich na ogół świadectw kilkudziesięciu osób, które z Janem Pawłem zetknęły się blisko, bezpośrednio, poznały go - i takich, które z dalszej perspektywy spoglądały na jego modlitwę, encykliki, osobisty przykład. To w istocie bardzo różne perspektywy, nie jedna - i to jest również jest tej książki. Wskazuje ona bowiem różne, jeśli można powiedzieć, klucze do dziedzictwa myśli i myśli świętego papieża"- pisze prof. Nowak.

Wśród rozmówców autorki znaleźli się m.in.: najbliższy współpracownik i sekretarz Jana Pawła II kard. Stanisław Dziwisz, postulator procesu beatyfikacyjnego papieża bp Sławomir Oder, kardynałowie: Camillo Ruini, Angelo Comastri i Gerhard Ludwig Müller, profesorowie: Ryszard Legutko, Zbigniew Stawrowski, Marek Jan Chodakiewicz, Paweł Skibiński i ks. Robert Skrzypczak, nieżyjący już szkolny kolega papieża Edward Mróz i biograf Jana Pawła II Stanisław Dziedzic, papieski fotograf Arturo Mari i reżyser Krzysztof Zanussi, a także znane postacie ze Stanów Zjednoczonych, m.in. Michael Reagan, syn niegdysiejszego prezydenta USA, wybitny polityk republikański Newt Gingrich i autor fundamentalnej biografii papieża George Weigel.

Siłą książki jest to, że każdy z rozmówców nie sili się na standardowe laurki, lecz daje świadectwo osobiste - mówi "od siebie". To ważne. Autor wstępu wspomina, że mając 7 lat, ok. 1967 r. recytował wierszyk przed kard. Wojtyłą, odwiedzającym krakowski kościół sercanek. "Kardynał życzliwie wysłuchał i wyrzekł słowa, do których wciąż wracam: »Dobrze wyrecytowałeś, ale powiedz coś, chłopczyku, od siebie«. Powiedzieć coś od siebie - to najważniejsze i najtrudniejsze zadanie, na całe życie. Nie pozwolić, by głos tłumu, raz wołającego »Hosanna«, to znowu »Ukrzyżuj«, zagłuszył to wezwanie..." - napisał prof. Nowak.

W spotkaniu z autorką książki, które odbędzie się w piątek 29 października o godz. 18 w Białej Sali Centrum Jana Pawła II (Kraków, ul. Totus Tuus 34), weźmie udział także Grzegorz Górny, publicysta, autor licznych książek, m.in. o tematyce religijnej, założyciel i wieloletni redaktor kwartalnika "Fronda". Grzegorz Górny jest również prezesem Fundacji "Polska Wielki Projekt", organizującej kongresy poświęcone ważnym tematom współczesności. Najbliższy z nich - "Jan Paweł II. Inspiracja dla świata" - odbędzie się 30 września i 1 października w sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu. Obrady sobotnie rozpoczną się o godz.10, zaś niedzielne - o godz. 11.30. Będzie można je śledzić m.in. za pośrednictwem transmisji na żywo w internecie. Szczegóły na stronie internetowej www.polskawielki projekt.pl.

Przed rozpoczęciem narad kongresowych będą odprawiane Msze św. w katedrze na Wawelu - w sobotę 30 września o godz. 9, zaś 1 października - o godz. 10.