„Wczoraj zostałem przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego zarówno po to, aby zakończyć moją misję w Nigerii, w Afryce, jak i po to, aby otrzymać radę i błogosławieństwo przed rozpoczęciem mojej misji w Polsce w przyszłym tygodniu. Teraz cała moja uwaga, mój umysł, moja modlitwa jest skierowana na to nowe zobowiązanie, które zostało mi powierzone i mam nadzieję, że inni również będą się modlić, aby wszystko poszło dobrze dla dobra Kościoła, a także społeczeństwa w Polsce” – powiedział abp Filipazzi.

Pytany co chciałby przekazać Polakom i o co ich prosić, odpowiedział: „Modlitwa, modlitwa, a następnie, jak powiedział św. Jan Paweł II, kiedy został wybrany na papieża, wybaczcie mi, jeśli nie mogę wyrazić się w waszym lub naszym polskim języku. Miejcie cierpliwość, abym mógł się czegoś nauczyć, ponieważ nie wydaje mi się to bardzo łatwy język do nauki”. „Ale z Bożą łaską i waszymi modlitwami zrobimy to” – dodał.

Nuncjusz Apostolski nawiązał do słów Psalmu 127: „jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą”. „Chciałbym przypomnieć wszystkim, zwłaszcza katolikom, że trzeba opierać się na życiu duchowym, łasce i na tym można budować, aby też poprawić, to co jest do poprawienia” – wskazał. „Proszę o zawierzenie mojej nowej misji w Polsce wstawiennictwu św. Jana Pawła II, za którego pontyfikatu rozpocząłem służbę w dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Niech św. Jan Paweł II nadal chroni Polskę i cały świat oraz wspiera misję Kościoła” – podkreślił nowy Nuncjusz Apostolski w Polsce.