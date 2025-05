W rozmowie z włoską gazetą kardynał Dolan oznajmił: "Nie będzie lidera, którego papież Leon XIV będzie uznawał za mniej lub bardziej ważnego od innego. W najbliższych dniach zacznie spotykać się z szefami państw i reprezentantami całego świata z taką samą wolą dialogu".

Metropolita Nowego Jorku zaznaczył: "Leon XIV to człowiek głębokiej wiary, zakorzeniony w modlitwie i zdolny do słuchania. Nie dąży do władzy, ale do służby".

Nawiązując do tego, że obecny papież spędził wiele lat na misji w Peru, dodał, że oznacza to także, że Robert Prevost jest "obywatelem świata".

Leon XIV "może być połączeniem Benedykta XVI i Franciszka" - ocenił kardynał Dolan.

O papieżu z zakonu augustianów powiedział również: "Tak, jak święty Augustyn papież Prevost ma głęboką inteligencję i wie, jak wiara powinna dotykać serca, gdzie może wyrażać się w sposób wiarygodny, angażujący i konkretny".

"Ma zapał misyjny i solidny umysł teologiczny; to piękne połączenie" - ocenił kardynał Dolan.