KSM siatkówką integruje lokalne środowisko  

Troska o zdrowie fizyczne to jedno z ważnych założeń Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jedną z w wielu form jego realizacji jest doroczny turniej piłki siatkowej, który zatacza coraz szersze kręgi.

Od kilkunastu lat organizuje je Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, które w tym roku postanowiło zaadresować zaproszenie do szerszej grupy. W turnieju zorganizowanym 30 września w III Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze zagrały nie tylko parafialne grupy KSM i koło akademickie, ale także Duszpasterstwo Akademickie "Stodoła", Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego "Rondo" oraz nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1.

- Troska o zdrowie fizyczne to jedno z naszych działań, stąd nasza propozycja. W tym roku grają nie tylko kaesemowicze, ponieważ chcemy integrować lokalne środowisko - wyjaśnia ks. Marcin Bobowicz, diecezjalny asystent KSM. - Chcielibyśmy, aby w przyszłości był to turniej diecezjalny. Jesteśmy otwarci na każdą grupę i wspólnotę - dodaje.

Dla Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego "Rondo" sport to codzienność. - Dwa razy w tygodniu z mieszkańcami naszego schroniska i naszymi przyjaciółmi spotykamy się w sali i gramy w siatkówkę - wyjaśnia Wioleta Horoś, kierownik schroniska Rondo. - To okazja do budowania wspólnoty i budowania relacji. Jako fundacja staramy się zapraszać mieszkańców w różne miejsca, pokazywać im inne możliwości spędzania wolnego czasu - czy poprzez modlitwę, czy poprzez sport, czy poprzez zwiedzanie. Pobyt tutaj daje możliwość poznania nowych ludzi oraz fajnej i zdrowej rywalizacji - dodaje.