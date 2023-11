Zmiana Przeora w Taizé  

W tej wieczornej modlitwie wezmą udział: katolicki biskup Autun, Chalon i Mâcon, Benoît Rivière, metropolita Maximos z Patriarchatu Ekumenicznego w Genewie, anglikańscy biskupi: Olivia Graham z Reading i Smitha Prasadam z Huddersfield oraz pastor Laurent Schlumberger, były przewodniczący Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego we Francji. Ich obecność podkreśli ekumeniczny charakter powołania Taizé, znajdujący się w samym sercu Wspólnoty. Spotkanie z bratem Aloisem oraz bratem Matthew odbędzie się w sobotę 2 grudnia o godz. 11.00 w Taizé.

Tysiące młodych Europejczyków w Lublanie, aby "iść razem"

Pod koniec grudnia tysiące młodych ludzi z całej Europy i innych kontynentów przyjadą do Lublany na kolejny etap "pielgrzymki zaufania przez ziemię". Europejskie Spotkanie Młodych (ESM) przygotowywane jest przez Wspólnotę z Taizé, we współpracy z lokalnymi Kościołami, na zaproszenie Konferencji Episkopatu Słowenii. Po Madrycie, Wrocławiu, Turynie i Rostocku, będzie to już 46. Europejskie Spotkanie Młodych Taizé. Odbędzie się ono w dniach: od czwartku 28 grudnia 2023 do poniedziałku 1 stycznia 2024.

Od września kilku braci ze Wspólnoty Taizé, dwie siostry Świętego Andrzeja oraz międzynarodowa grupa młodych wolontariuszy przebywają w stolicy Słowenii, aby odwiedzać parafie w Lublanie i okolicach. Uczestnicy 46. ESM zostaną przyjęci przez 50 parafii. Do 10 grudnia został wydłużony czas na rejestrację online przez stronę internetową Taizé.

"Iść razem", tytuł przesłania napisanego przez brata Matthew na rok 2024, będzie tematem, nad którym młodzi ludzie będą się zastanawiać podczas Europejskiego Spotkania, jak i w Taizé przez cały rok.