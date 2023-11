Wczoraj po południu papież Franciszek spotkał się w Domu św. Marty z przybyłą z francuskiej diecezji Nantes grupą osób, które w wieku młodzieńczym były ofiarami nadużyć, popełnionych przez ludzi Kościoła. Osobom tym towarzyszyło kilku braci ze Zgromadzenia Braci Monfort św. Gabriela oraz przedstawiciele Komisji ds. rozeznawania i zadośćuczynienia francuskiej diecezji. W godzinach rannych grupa ofiar odbyła dwugodzinne spotkanie w mieszczącej się w centrum Rzymu w Palazzo Maffei Marescotti siedzibie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, podczas którego odczytano i przekazano ofiarom nadużyć przesłanie Papieża. Spotkanie, poświęcone wysłuchaniu, poszerzeniu wiedzy i pogłębieniu dialogu, koncentrowało się wokół świadectw, wspomnień i możliwości zapobiegania nadużyciom, które są celem wspólnych działań grupy ofiar oraz Kościoła lokalnego i Zgromadzenia Braci św. Gabriela.

„Zanegowanie praw dziecka przez przemoc i nadużycie to zdrada człowieczeństwa, które jest darem Boga”, stwierdził Franciszek w swoim przesłaniu. Papież przypomniał, że osoby, do których kieruje te słowa, podobnie jak „wiele innych dzieci i osób słabszych” doświadczyły „największego zła w miejscu, gdzie razem ze swymi rodzinami poszukiwały tego, co prawdziwe i dobre”. „Prosiłem Komisję, aby w moim imieniu wysłuchała was i aby zebrała wasze świadectwa – napisał Papież w swoim przesłaniu – po to, by umocniły one i inspirowały nasze wspólne działania, mające na celu wykorzenienie nadużyć z Kościoła i z naszych wspólnot. Tylko razem możemy osiągnąć ten cel; kiedy każdy swoim działaniem przyczyni się do przerwania milczenia, którym otaczane są nadużycia.”

Papież napisał także, iż droga ofiar, którym towarzyszą członkowie Zgromadzenia Braci Monfort św. Gabriela pokazuje, iż „owo milczenie może zostać przerwane, o ile w łonie samej instytucji mamy do czynienia z czynną i pełną szacunku gotowością wysłuchania tego, co ofiary i ci, którzy doświadczyli nadużyć mają do powiedzenia. To nie zawsze jest łatwe i wszystkim wam gratuluję osiągniętych już rezultatów; tego że potraficie podążać i wzajemnie się uczyć, prowadząc uczciwy dialog”.

Na zakończenie przesłania Papież ponowił zapewnienie, że „Kościoły w sposób niezachwiany są zaangażowane we wdrażanie i weryfikację działań, mających na celu ochronę nieletnich, a także zapewnienie standardów formacji kapłanów i zakonników oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa w szkołach”. Franciszek złożył też ofiarom podziękowanie za ich „odwagę i opór”, zapewniając je równocześnie, że „są one słuchane”, a już na początku przesłania przypomniał o tym, iż ustanowił Papieską Komisję ds. Ochrony Nieletnich właśnie „dla nich i dla innych dzieci oraz osób słabszych”, które są ofiarami nadużyć.

