„Pracujcie, pracujcie mocno, ale nie zaniedbujcie modlitwy. Proszę was o to. Nie rezygnujcie z pobożności maryjnej. Bo jeśli ty zaniedbasz modlitwę, to po jakimś czasie będziesz pusty wewnętrznie. I nie wyzbywajcie się radości” – powiedział dziś Franciszek do księży przebywających w Rzymie na Rekolekcjach Asystentów KSM.