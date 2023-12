Ojciec Patton: pojednanie zaczyna się od uznania cierpienia  

Franciszkanin zauważa, że zawieszenie broni, uwolnienie kolejnych izraelskich zakładników oraz wypuszczenie palestyńskich więźniów stanowiły promyk światła w tej mrocznej sytuacji konfliktu, niestety krótkotrwały. Wskazuje na znaczenie wspólnoty międzynarodowej, szczególnie niektórych państw, w wejściu na drogę odmienną niż użycie broni. „Trzeba wypracować polityczne rozwiązanie, które zakłada wzajemną akceptację prawa do istnienia Izraela i Palestyny, aby umożliwić konfigurację państwową” – mówi papieskiej rozgłośni ojciec Francesco Patton.

Franciszkanin dodaje, że apele organizacji humanitarnych mają zasadnicze znaczenie, ponieważ stanowią głos ludzkiego sumienia. „Działania militarne są tymczasem głosem siły, wysiłki dyplomatyczne głosem negocjacji, a działania polityczne głosem poszukiwania narzędzi pozwalających wypracować prawo do istnienia dwóch narodów. Bez głosu humanitarnego nie dojdziemy do żadnego rozwiązania, bo wszystko sprowadza się wówczas jedynie do kalkulacji, równowagi interesów czy użycia siły” – mówi ojciec Patton. Wskazuje, że głos chrześcijan Ziemi Świętej ma podobne znaczenie jak ten organizacji humanitarnych. Reprezentują oni „sumienie tej ziemi”. „Nawet jeśli jesteśmy relatywnie niewielką wspólnotą, to stanowimy swoisty pomost między dwoma rzeczywistościami, ponieważ chrześcijanie żyją w Izraelu, Stefie Gazy i na Zachodnim Brzegu” – mówi franciszkanin. Używając nie tyle kategorii politycznych, ile ewangelicznych, dodaje, że nawet w obecnej sytuacji wyznawcy Chrystusa mogą być na tym terenie solą i światłem.

Kustosz Ziemi Świętej podkreśla, że zbyt wcześnie jest teraz mówić o pojednaniu dwóch narodów. Nadejdzie na to czas po zaprzestaniu walk i złożeniu broni. Przypomina jednocześnie, iż obecna wojna kolejny raz wyciągnęła na światło dzienne problem wynikający z braku politycznego rozwiązania kwestii palestyńskiej, która ciągnie się od dziesięcioleci. Kwestia palestyńska jest ściśle powiązana z izraelską: należy dojść do „wzajemnego uznania prawa do istnienia”. Ojciec Patton przypomina, że trzeba pamiętać, iż są to dwa narody, które wiele wycierpiały na przestrzeni dziejów. Właśnie ten ogromny, dramatyczny „bagaż”, jak zauważa, powinien doprowadzić Izraelczyków i Palestyńczyków „do uznania wzajemnego cierpienia”. Kustosz Ziemi Świętej przywołuje słowa Rachel Goldberg, przedstawicielki rodzin zakładników, wypowiedziane w wywiadzie dla L'Osservatore Romano: „Musimy nauczyć się uznawać ich cierpienie, a oni muszą nauczyć się uznawać nasze cierpienie. W ten sposób można zrobić krok naprzód”.