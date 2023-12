Włochy. Rozbita internetowa siatka pedofilska  

Sieć pedofilska działała na tajnych czatach platformy Viber, gdzie oskarżeni wymieniali zdjęcia i filmy przedstawiające wykorzystywanie seksualne nieletnich, także małych dzieci. „Były to obrazy wyprodukowane za granicą, które od jakiegoś czasu krążą po Włoszech” – pisze portal Roma Today. „Sieć namierzyli funkcjonariusze wydziału do walki z cyberprzestępczością, którzy dla uwiarygodnienia swoich działań podawali się za aresztowanego już w ostatnich miesiącach rzymskiego pedofila”.

W całym kraju aresztowano już 28 osób, zatrzymanych na gorącym uczynku, kolejnych 28 zgłoszono w 38 prowincjach włoskich za posiadanie dużych zasobów dziecięcej pornografii. Wydano 51 nakazów przeszukania. Podejrzani mają od 16 do 73 lat.

„Wśród zaangażowanych w działalność przestępczą jest także trzech rzymian, z których jeden został aresztowany, a na dwoje pozostałych złożono doniesienie” – pisze RT. „W smartfonach mieli zdjęcia i filmy przedstawiające wykorzystywanie seksualne. Rzymianin, który trafił do więzienia, ma 45 lat, do tej pory nie był karany. Osadzono go w więzieniu Regina Coeli”.

Portal opisuje, że Agenci Krajowego Centrum Zwalczania Pedofilii w Internecie używali jego pseudonimu, rozmawiając w ten sposób z innymi użytkownikami. „Przez 6 miesięcy infiltrowali i konstruowali sieć kontaktów i zaangażowanych w proceder osób” – relacjonuje RT. Z tego, co wiadomo, grupa komunikowała się między za sobą za pośrednictwem Vibera, platformy podobnej do Telegrama. Mieli tam 6 aktywnych czatów.

Policjanci zwalczający cyberprzestępczość poinformowali: „Monitorowanych było ok. 130 wirtualnych przestrzeni, gdzie przebywali użytkownicy pedofile z całego świata, którzy wymieniali się tysiącami zdjęć i filmów przedstawiających wykorzystywanie nieletnich”.