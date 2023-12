Komisja ds. UE w czwartek pozytywnie zaopiniowała stanowisko rządu w sprawie notyfikacji przez Polskę zamiaru uczestnictwa we wzmocnionej współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej.

W czwartek na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej opiniowano wniosek w sprawie notyfikacji przez Polskę zamiaru uczestniczenia we wzmocnionej współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej.

Komisja rozpatrzyła dokument w sprawie notyfikacji i odnoszące się do niego stanowisko rządu, które pozytywnie zaopiniowała. Za głosowało 20 posłów, przeciw 13, nikt się nie wstrzymał.

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek w dyskusji podkreślił, że Polska jest jednym z największych beneficjentów, jeśli chodzi o finanse UE.

"Zatem przystąpienie naszego kraju do Prokuratury Europejskiej będzie wyrazem troski, nie tylko o funkcjonowanie Unii Europejskiej jako całości, ale także z uwagi na nasz interes narodowy".

Śmiszek zaznaczył, że uczestnictwo w strukturze daje Polsce możliwość szybkiej wymiany informacji i porozumiewania się transgranicznego ze strukturami transgranicznymi w innych krajach, co pozytywnie wpłynie na efektywność np. postępowań transgranicznych.

Poseł PiS Sebastian Kaleta w dyskusji ocenił, że decyzja o ewentualnym przystąpieniu do Prokuratury Europejskiej jest decyzją o "nader wysokim znaczeniu ustrojowym", jeżeli chodzi o przekazywanie pewnych uprawnień na rzecz UE. Przywołał też m.in. raport Prokuratury Europejskiej, która "sama wskazuje, że jest instytucją niewydolną". Wskazał, że dorobek tej prokuratury w walce z przestępstwami VAT-owskimi jest "nijaki w stosunku do polskiej prokuratury".

W środę podczas posiedzenia Rada Ministrów przyjęła wniosek ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego o przystąpieniu Polski do Prokuratury Europejskiej (EPPO).

"Władze RP chcą, by Polska przystąpiła do współpracy z innymi państwami członkowskimi w ramach Prokuratury Europejskiej. Kooperacja ta jest jednym z najważniejszych projektów związanych z rozwojem przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w całej Unii Europejskiej. Obecnie należy do niej 22 z 27 państw członkowskich UE" - czytamy w komunikacie po posiedzeniu RM.

Prokuratura Europejska, która rozpoczęła działalność 1 czerwca 2022 r., prowadzi sprawy przestępstw związanych z nadużyciami finansowymi, korupcją, praniem brudnych pieniędzy i poważnymi transgranicznymi oszustwami na podatku VAT na kwotę powyżej 10 mln euro. Do tej pory do będącej organem Unii Europejskiej Prokuratury Europejskiej przystąpiły 22 kraje UE, nie przystąpiło pięć - Szwecja, Węgry, Polska, Irlandia i Dania.

Prokuratura Europejska to urząd o strukturze dwupoziomowej. Pion strategiczny tworzą: Europejski Prokurator Generalny odpowiedzialny za zarządzanie EPPO (European Public Prosecutor's Office) i organizowanie jej prac, oraz Kolegium Prokuratorów odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w kwestiach strategicznych. Pion operacyjny tworzą: delegowani prokuratorzy europejscy odpowiedzialni za prowadzenie postępowań przygotowawczych i ściganie, a także stałe izby, które monitorują postępowania przygotowawcze i nadają im kierunek oraz podejmują decyzje operacyjne.