Prezydent spotkał się w poniedziałek z premierem Donaldem Tuskiem; wśród poruszonych tematów była m.in. decyzja ministra sprawiedliwości Prokuratora Generalnego prof. Adama Bodnara ws. Prokuratora Krajowego.

Podczas późniejszej konferencji prasowej premier Donald Tusk był pytany przez Telewizję Republika o to, "jaki konkretnie przepis polskiego prawa przewiduje powołanie osoby na stanowisko pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego".

Premier odpowiedział, że rozmawiał o tym z prezydentem Andrzejem Dudą i przyznał, że "opinia Prokuratora Generalnego, ministra Adama Bodnara jest różna od tej, którą wyraził prezydent Duda w tej kwestii".

"Jak ustaliliśmy z panem prezydentem, wszystkie decyzje, także te dotyczące prokuratury, powinny podlegać weryfikacji prawnej wtedy, kiedy jest spór. Jeśli ktokolwiek uważa, że decyzje pana Bodnara nie są umocowane należycie w przepisach, ma pełną możliwość dochodzenia swoich racji na drodze prawnej" - oświadczył premier.

"My będziemy - podziałem to też panu prezydentowi - respektować też to prawo opozycji. I oczywiście będziemy respektować decyzje sądów, kiedy to się w ostateczności znajdzie także na wokandzie sądowej, bo na tym polega praworządność" - mówił.

"Będziemy podejmować decyzje, niektóre z nich będą bardzo twarde, bo innej możliwości oczyszczenia sytuacji w Polsce nie ma. Ale będziemy podlegać takim samym regułom i prawom, jak każdy inny Polak, każda inna Polka" - zadeklarował.

Premier poinformował również, że prof. Adam Bodnar w poniedziałek wieczorem wystąpi w mediach, gdzie wytłumaczy "wszystkie prawne okoliczności dotyczące tej kwestii".

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w piątek, że premier powierzył obowiązki Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego prokuratorowi Prokuratury Krajowej Jackowi Bilewiczowi. Bilewicz, jako pełniący obowiązki, zastąpił na stanowisku Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. MS oświadczyło także, że od piątku Barski "pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego". Resort argumentuje, że przywrócenie prokuratora Barskiego do czynnej służby 16 lutego 2022 r. przez ówczesnego PG Zbigniewa Ziobrę zostało dokonane przez zastosowanie przepisów ustawy, które od dawna już nie obowiązywały.

Premier zapowiedział też rozporządzenia dopuszczające zakup antykoncepcyjnej pigułki "dzień po" bez recepty: Konieczność posiadania recepty, jak wyjaśnił, "ogranicza lub redukuje do zera możliwość skorzystania z tego środka". "Mam dobrą wiadomość, jako rząd wspólnie zaproponujemy zmianę ustawy, dzięki czemu tego typu środki antykoncepcyjne będą dostępne bez recepty" - powiedział Donald Tusk.