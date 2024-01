Francja: Zmarł twórca symbolu Wspólnoty z Taizé  

Brat Marc urodził się jako Heinz-Peter Rudolf w Esslingen w kantonie Zurych w 1931 roku i dołączył do stawiającej pierwsze kroki wspólnoty w 1954 roku, stając się pierwszym niemieckojęzycznym bratem. Uzdolniony artystycznie projektował witraże dla kościołów w Taizé, Korei Południowej, Japonii i Mongolii. W Taizé tworzył też drzeworyty, obrazy, kolaże, grafikę na szkle, okładki książek, sygnety i plakaty. W 1962 roku zaprojektował duży witraż dla zachodniej fasady tamtejszego Kościoła Pojednania, który później musiał zostać usunięty w ramach rozbudowy kościoła.

W 1971 roku brat Marc wraz z innym ze współbraci odbyli pamiętną wizytę w rządzonym wówczas przez komunistów Związku Radzieckim. Rozszerzenie kontaktów Taizé na inne kontynenty umożliwiło mu poznanie Indonezji i innych krajów azjatyckich. W latach 1973-74 spędził sześć miesięcy z dwoma braćmi w Kalkucie, w sąsiedztwie założycielki zgromadzenia Misjonarek Miłości, Matki Teresy.

W 1978 roku brat Marc udał się do Japonii koleją transsyberyjską i na osiem lat zamieszkał z jednym z braci na przedmieściach Tokio. Od 1986 roku przez 25 lat mieszkał w podzielonej Korei. Zarówno w Japonii, jak i w Korei kontynuował swoją pracę artystyczną w ramach wymiany z lokalnymi artystami. Stworzył wiele okien kościelnych w kościołach katolickich i protestanckich w Korei Południowej. W 2007 roku został poproszony o zaprojektowanie okien dla katedry w Ułan Bator w Mongolii.

Po latach powrócił do Europy, najpierw do Taizé, a następnie do wspólnoty w Alzacji. Po Europejskim Spotkaniu Młodych w Bazylei w 2017 roku zamieszkał u sióstr w pobliskim Riehen. Stamtąd regularnie podróżował do Taizé.

Według Wspólnoty z Taizé, miał niezłamaną energię twórczą aż do tygodnia przed śmiercią. Nawet po przejściu udaru w Wigilię Bożego Narodzenia w Taizé, kontynuował swoją pracę i projektował karty z tekstami biblijnymi.

Taizé jest symbolem ruchu ekumenicznego. Ta wioska w południowej Burgundii jest siedzibą wspólnoty chrześcijańskiej i miejscem spotkań młodych ludzi z całego świata. Wspólnota z Taizé została założone w latach 40. przez szwajcarskiego kalwinistę brata Rogera (1915-2005). Obecnie żyje w niej około 90 mężczyzn z niemal 30 krajów, którzy pochodzą z Kościołów protestanckich i Kościoła katolickiego. Około jedna czwarta z nich mieszka w małych wspólnotach w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Bracia dzielą tam swoje życie z dziećmi ulicy, więźniami, umierającymi i samotnymi.