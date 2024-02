Przywódca sekty z lasu Shakahola zaprzecza oskarżeniom

Sprawa sekty stała się głośna, po tym jak w lipcu 2023 w lesie Shakahola, na wschodzie Kenii, niedaleko Malindi w hrabstwie Kilifi, znaleziono masowe groby kilkuset członków sekty, którzy popełnili samobójstwo przez zagłodzenie się "aby spotkać Jezusa".

Mackenzie, który określa się jako pastor ruchu, był aktywny od roku 2015. Mieszkańcy wioski Migingo w Malindi ujawnili dla lokalnych mediów, że jego celem było skłonienie ku sobie jak największej liczby wyznawców.

W 2022 r. siedziba sekty została przeniesiona do lasu Shakahola, po konflikcie jaki Mackenzie miał z pobliską szkołą, z której werbował dzieci do swojej sekty, zmuszając je do regularnych postów.

W obecnie trwającym procesie, Mackenzie i inni z jego współpracowników, odpowiadają na 16 zarzutów, w tym tortury wobec dzieci - m.in. zmuszanie do głodówki - jakich mieli się dopuszczać w latach 2020–2023 w czasie działalności sekty oraz w okresie jej pobytu w lesie Shakahola.

Oskarżonym postawiono zarzuty policzkowania i bicia dzieci, w wieku od 8 do 14 lat, które doprowadziły do obrażeń ciała. Zarzuty dotyczyły również uniemożliwiania dzieciom edukacji.

Zarzut częściowo brzmiał: „Paul Nthenge Mackenzie, alias Mtumishi alias Nabii alias Papaa, w nieokreślonych bliżej datach w 2019 roku na terenie hrabstwa Kilifi umyślnie i celowo wycofał dziecko w wieku trzynastu (13) lat ze szkoły podstawowej Inavi i nie dopilnował, aby dziecko jako uczeń regularnie uczęszczało do szkoły.”

Z kolei w związku z zarzutem okrucieństwa wobec dziecka sąd rozpoznał, że wszyscy oskarżeni w różnych terminach, w latach 2020–2023 umyślnie i celowo znęcali się nad dziećmi, "odmawiając jedzenia, powodując niepotrzebne cierpienie i uszczerbek na zdrowiu".

Sprawa przeciwko Mackenziemu i jego współoskarżonym zostanie ponownie podjęta 15 lutego.

Wcześniej, 23 stycznia Mackenzie wraz z żoną i 93 innymi współoskarżonymi zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci. Sprawa toczyła się przed sądem w Mombasie.

Wszyscy nie przyznali się do postawionych 238 zarzutów. W zeszłym tygodniu Mackenzie i jego współpracownicy zostali oskarżeni o przestępstwa związane z terroryzmem przed sądem w Shanzu, czemu wszyscy zaprzeczyli.