Leon XIV wysłał lekarstwa do Strefy Gazy, wspiera też Ukrainę  

W związku z otwarciem Strefy Gazy na pomoc humanitarną, Leon XIV zalecił swemu jałmużnikowi przesłanie leków dla najmłodszych Palestyńczyków. Kontynuowane jest też papieskie wsparcie dla ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainie.

5 tys. antybiotyków dla dzieci

Jak poinformował kard. Konrad Krajewski, za jego pośrednictwem Ojciec Święty przesłał do Strefy Gazy 5 tys. antybiotyków dla dzieci, które są najbardziej dotknięte trwającym przez dwa lata konfliktem. Stało się to możliwe dzięki zawarciu porozumienia pokojowego i otwarciu palestyńskiej enklawy na pomoc humanitarną.

Dilexi te w praktyce

Prefekt Dykasterii ds. Służby Miłosierdzia podkreśla, że pomoc dla palestyńskich dzieci to konkretna realizacja tego, o czym Leon XIV pisze w swej pierwszej adhortacji apostolskiej Dilexi te o miłości do ubogich. Dokument ten – jak dodaje kard. Krajewski – jasno ukazuje drogę, którą zawsze podążał Kościół. „Głoszenie Ewangelii jest bowiem wiarygodne tylko wtedy, gdy przekłada się na gesty bliskości i gościnności” – dodał watykański purpurat.

Leki dotarły już do potrzebujących

Kard. Krajewski zapewnił, że darowane przez Papieża leki już dotarły do potrzebujących. Zostały rozprowadzone za pośrednictwem łacińskiego patriarchatu Jerozolimy. Papieski jałmużnik przypomina, że również wcześniej, kiedy trwała jeszcze wojna, starano się pomagać potrzebującym w Strefie Gazy, wysyłając pieniądze na zakup żywności i oleju napędowego.

Paczki od Papieża dotarły też do Charkowa

Szef watykańskiej dykasterii przypomniał, że papieska pomoc nadal dociera też na Ukrainę. Dykasteria nieustannie wspiera ukraiński kościół w Rzymie, który nieprzerwanie wysyła na Ukrainę ciężarówki z artykułami pierwszej potrzeby. W ostatnich dniach paczki z napisem „Dar Papieża Leona XIV” dotarł do Charkowa. Znajdują się w nich konserwy, olej, makaron, mięso, a także środki czystości. W ten sposób, jak powiedział kard. Krajewski, Ojciec Święty okazuje swą bliskość narodowi, który jest umęczony wieloletnią wojną i wciąż nie widzi światełka nadziei na pokój.