info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Leon XIV wysłał lekarstwa do Strefy Gazy, wspiera też Ukrainę
rss newsletter facebook twitter

Leon XIV wysłał lekarstwa do Strefy Gazy, wspiera też Ukrainę

Leon XIV wysłał lekarstwa do Strefy Gazy, wspiera też Ukrainę  
Kard. Konrad Krajewski i kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy.

W związku z otwarciem Strefy Gazy na pomoc humanitarną, Leon XIV zalecił swemu jałmużnikowi przesłanie leków dla najmłodszych Palestyńczyków. Kontynuowane jest też papieskie wsparcie dla ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainie.

5 tys. antybiotyków dla dzieci

Jak poinformował kard. Konrad Krajewski, za jego pośrednictwem Ojciec Święty przesłał do Strefy Gazy 5 tys. antybiotyków dla dzieci, które są najbardziej dotknięte trwającym przez dwa lata konfliktem. Stało się to możliwe dzięki zawarciu porozumienia pokojowego i otwarciu palestyńskiej enklawy na pomoc humanitarną.

Dilexi te w praktyce

Prefekt Dykasterii ds. Służby Miłosierdzia podkreśla, że pomoc dla palestyńskich dzieci to konkretna realizacja tego, o czym Leon XIV pisze w swej pierwszej adhortacji apostolskiej Dilexi te o miłości do ubogich. Dokument ten – jak dodaje kard. Krajewski – jasno ukazuje drogę, którą zawsze podążał Kościół. „Głoszenie Ewangelii jest bowiem wiarygodne tylko wtedy, gdy przekłada się na gesty bliskości i gościnności” – dodał watykański purpurat.

Leki dotarły już do potrzebujących

Kard. Krajewski zapewnił, że darowane przez Papieża leki już dotarły do potrzebujących. Zostały rozprowadzone za pośrednictwem łacińskiego patriarchatu Jerozolimy. Papieski jałmużnik przypomina, że również wcześniej, kiedy trwała jeszcze wojna, starano się pomagać potrzebującym w Strefie Gazy, wysyłając pieniądze na zakup żywności i oleju napędowego.

Paczki od Papieża dotarły też do Charkowa

Szef watykańskiej dykasterii przypomniał, że papieska pomoc nadal dociera też na Ukrainę. Dykasteria nieustannie wspiera ukraiński kościół w Rzymie, który nieprzerwanie wysyła na Ukrainę ciężarówki z artykułami pierwszej potrzeby. W ostatnich dniach paczki z napisem „Dar Papieża Leona XIV” dotarł do Charkowa. Znajdują się w nich konserwy, olej, makaron, mięso, a także środki czystości. W ten sposób, jak powiedział kard. Krajewski, Ojciec Święty okazuje swą bliskość narodowi, który jest umęczony wieloletnią wojną i wciąż nie widzi światełka nadziei na pokój.

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 14.10.2025 12:33

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Otwarci na Chrystusa

ks. Leszek Smoliński

Otwarci na Chrystusa

W przestrzeni publicznej pojawia się określenie „społeczeństwo otwarte” w kontrze do społeczeństwa zamkniętego. A problem wydaje się być bardziej podstawowy, bo dotyczy konkretnych ludzi.

Pustynnieją niestety

Maria Sołowiej

Pustynnieją niestety

Bywają jeszcze cmentarze pełne zieleni, porośnięte bluszczem. Najczęściej jednak...

Spojrzeć inaczej

Andrzej Macura

Spojrzeć inaczej

Medal ma dwie strony. Różne sprawy... Czasem nawet więcej.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Internet

Pięć tysięcy osób bez internetu, bo lis przegryzł kabel światłowodowy

Zwierzę wpadło do studzienki telekomunikacyjnej.

KIjów w ciemnościach po rosyjskich atakach

Ukraina: 6 zabitych i 41 rannych po rosyjskich atakach

Zaatakowano regiony chersoński, doniecki i dniepropietrowski.

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Ludzie oskarżają mnie o kolaborację. Jak ktokolwiek może tak o mnie mówić?

Czas na zmianę czasu

W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na zimowy

Uwaga: na godzinę staną niektóre pociągi.

W drodze za Jezusem

Nowy raport o wolności religijnej w świecie

5,4 mld osób żyje w krajach, gdzie łamane jest prawo do wolności religijnej.

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Groźba miliona dodatkowych zgonów w Afryce Subsaharyjskiej.

Elektrownia

Trzeba usunąć instytucje finansowe z systemu handlu emisjami

Nic nie wskazuje na to, żeby KE była skłonna wycofać się z założeń systemu ETS 2.

Nad Niemnem

Litwa zamyka (na krótko) granicę z Białorusią

To reakcja na wypuszczeniu w jej kierunku kolejnych balonów.

Angela Merkel rozmawia

Merkel miała naciskać na Ukraińców, by nie bronili parlamentu na Krymie

Rewelacje byłego litewskiego dowódcy w"Die Welt"

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

Reklama zawierała nagrania wypowiedzi byłego prezydenta USA Ronalda Reagana, w których krytykował cła.

Niedźwiedź

Japonia: Niedźwiedź znów zaatakował

Zabił jedną, a ciężko ranił trzy osoby.

Ekshumacje, by pochować na normalnych cmentarzach

Hamas i inne palestyńskie grupy zgodziły się na tymczasową administrację nad Strefą Gazy

To jeden z punktów planu pokojowego.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
9°C Niedziela
rano
11°C Niedziela
dzień
11°C Niedziela
wieczór
8°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 