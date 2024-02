Lider kenijskiej sekty oskarżony o 238 zabójstw, w tym 191 dzieci

W styczniu prokuratura generalna Kenii zapowiedziała, że zarzuty zostaną w postawione w sumie 95 członkom sekty, oskarżonym o morderstwo, okrucieństwo, torturowanie dzieci i inne przestępstwa.

Do zbrodni - systematycznego zagłodzenia - dochodziło w okresie od stycznia 2021 r. do lutego 2023 r. Z aktu oskarżenia wynika, że ​​szczątki 180 ze 191 zmarłych dzieci nie zostały zidentyfikowane.

KBC Channel 1 Shakahola Massacre I Paul Mackenzie arraigned in Malindi, denies killing children



Do tragedii doszło w lesie Shakahola, w nadmorskim hrabstwie Kilifi. Jest ona jedną z najgorszych tragedii związanych z sektami w najnowszej historii.

africanews Paul Mackenzie: Kenya doomsday cult leader to undergo mental health checks



Ostatnia rozprawa przeciw Mackenziemu miała miejsce przed sądem w Malindi, na wybrzeżu Kenii. Oskarżony zaprzeczył stawianym zarzutom. Inny z oskarżonych członków sekty został uznany za psychicznie niezdolnego do rozprawy.

Prokuratora wytoczyła Mackenziemu zarzut nakazania wyznawcom, aby zagłodzili siebie i swoje dzieci, celem "dostąpienie nieba przed końcem świata".

Osada na terenie lasu Shakahola, którą zamieszkiwali Członkowie Międzynarodowego Kościoła Dobrej Nowiny Mackenziego, rozciągała się na obszarze 800 akrów . Na miejscu odnaleziono zbiorowe mogiły, gdzie znajdowało się ponad 429 ciał.

Sekcje zwłok niektórych ciał znalezionych w grobach wykazały, że ofiary zmarły z głodu lub uduszenia.

Groby odnaleziono po tym, jak policja dotarła do piętnastu wygłodzonych członków sekty, którzy zeznali śledczym, iż Mackenzie kazał im pościć, aż do śmierci, "zanim świat się skończy". Cztery osoby zmarły po przetransportowaniu do szpitala.

Jak poinformowali niektórzy z byłych członków sekty, Mackenzie zakazał również członkom sekty wysyłania dzieci do szkół i korzystania z usług szpitali określając te instytucje jako satanistyczne.

Paul Mackenzie został aresztowany w kwietniu ubiegłego roku. Zarzuty jakie wtedy zostały wytoczone przeciw niemu dot. przestępstw związanych z terroryzmem, zabójstwem i torturami.

W grudniu ub.r. został także skazany za produkcję i dystrybucję filmów bez licencji oraz skazany na 12 miesięcy więzienia.

Prawnik Mackenziego poinformował, że współpracuje przy dochodzeniu w sprawie zgonów. Sędzia oznajmił, że 30 oskarżonych stawi się ponownie w sądzie 7 marca na rozprawie w sprawie kaucji.