Prawosławni apelują o wydanie rodzinie ciała Nawalnego  

Prawosławni duchowni i wierni opublikowali list otwarty do władz Rosji, w którym wezwali do wydania rodzinie ciała lidera antykremlowskiej opozycji Aleksieja Nawalnego - pisze niezależny portal Meduza. "Proszę nie być okrutniejszym od Piłata" - zaapelowano.

Autorzy podkreślili, że Nawalny był nie tylko opozycjonistą, ale też prawosławnym chrześcijaninem, a rodzina i zwolennicy polityka powinni mieć możliwość pożegnania się z nim - informuje Meduza. "To nie tylko ich życzenie i prawo, ale też dług w obliczu Boga i zmarłego" - dodano.

W odezwie stwierdzono, że niewydanie ciała rodzinie będzie odebrane jako oznaka bezwzględności i barbarzyństwa. Taki krok może doprowadzić "do jeszcze większego napięcia w społeczeństwie" - ocenili autorzy.

"Proszę nie być okrutniejszym od Piłata" - zaapelowano. Dotychczas pod listem podpisało się 800 osób.

We wtorek o wydanie zwłok Nawalnego zaapelowała do Kremla jego matka. Śledczy powiedzieli dzień wcześniej, że nie wydadzą jego ciała jeszcze przez co najmniej 14 dni, ponieważ muszą przeprowadzić "badanie chemiczne".

Nawalny, opozycjonista i krytyk Putina, zmarł w ubiegłym tygodniu w łagrze na rosyjskiej Dalekiej Północy.