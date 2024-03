Franciszek: powołaniem chrześcijan jest niesienie przebaczenia Boga  

W swojej medytacji Ojciec Święty odniósł się do słów zawartych w czytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii: „Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. Przypomniał, że przed Jezusem nie ma tajemnic, bowiem czyta On w sercach.

Nikt z nas nie jest doskonały - przekonywał papież - wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy błądzimy i gdyby wykorzystał On wiedzę o naszych słabościach, aby nas potępić, nikt nie mógłby się zbawić. Tymczasem pragnie On wyzwolić nas z grzechów i zbawić. Jezusa nie interesuje stawianie nas przed sądem ani wydawanie na nas wyroków. On chce, aby nikt się nie zgubił. Pomaga nam dostrzec w nas dobro i zdać sobie sprawę ze zła, abyśmy się nawrócili i byli uleczeni dzięki wsparciu Jego łaski.

Podkreślił, że Jezus przyszedł na świat nie po to, żeby go potępić, ale żeby go zbawić. - Pomyślmy, jak często potępiamy innych - zachęcił papież i wezwał do modlitwy o to, by Pan dał nam spojrzenie pełne miłosierdzia, abyśmy mogli patrzeć na innych, tak jak patrzy On.

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Franciszek zaapelował o poszanowanie godności kobiet, aby mogły przyjąć dar życia i zapewnić swoim dzieciom godną egzystencję.

– Drodzy bracia i siostry, dwa dni temu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Chciałbym skierować moje myśli i wyrazić wszystkim kobietom moją bliskość, zwłaszcza tym, których godność nie jest respektowana. Jest jeszcze wiele pracy, którą każdy z nas winien wykonać, aby została konkretnie uznana równa godność kobiet. To instytucje społeczne i polityczne mają podstawowy obowiązek chronić i promować godność każdej istoty ludzkiej, oferując kobietom, będącym nosicielkami życia, niezbędne warunki, aby mogły przyjąć dar życia i zapewnić swoim dzieciom godną egzystencję – stwierdził Franciszek.

Ojciec Święty zaapelował także o pokój na Haiti, Ukrainie i w Ziemi Świętej. Przekazał także życzenia muzułmanom rozpoczynającym Ramadan.

Oto słowa Franciszka w tłumaczeniu na język polski:

Z niepokojem i smutkiem śledzę poważny kryzys dotykający Haiti i gwałtowne incydenty, które miały miejsce w minionych dniach. Jestem blisko Kościoła i drogiego narodu haitańskiego, który od lat jest on doświadczany przez wiele cierpień. Zachęcam do modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby ustała wszelkiego rodzaju przemoc, a wszyscy wnieśli swój wkład w budowanie pokoju, pojednania w kraju, przy odnowionym wsparciu społeczności międzynarodowej.

Dziś wieczorem bracia muzułmanie rozpoczną Ramadan: wyrażam im wszystkim moją bliskość.

Serdecznie pozdrawiam obecną w Rzymie wspólnotę katolicką Demokratycznej Republiki Konga. Módlmy się o pokój w tym kraju, a także na udręczonej Ukrainie i w Ziemi Świętej. Oby jak najszybciej ustały działania wojenne, które powodują ogromne cierpienia ludności cywilnej.