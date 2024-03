Siostra Kaczmarek wzięła w sobotę udział na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w panelu dyskusyjnym zakonnic z kanonistami pod tytułem „Prawo życia zakonnego w pytaniach i odpowiedziach”. W rozmowie w Radiem Watykańskim odniosła się do zapowiedzi zmian w systemie finansowania Funduszu Kościelnego, a także ograniczenia lekcji religii do jednej godziny. „Najważniejsze nie jest to, że my utracimy etaty, lecz będzie to problem dzieci i młodzieży, które zostaną pozbawione możliwości edukacji religijnej. Przeżywam to, że nie będą uczone hierarchii wartości, znam program nauczania i to religia była tym miejscem, gdzie uczono żyć wartościami. Oczywiście jest to też przygotowanie do sakramentów i nauka życia Kościoła, ale również dobre wychowanie” - podkreśla. Siostra dodaje, że wiele zależy też od rodziców. „W końcu to oni powinni decydować o tym, czego dzieci uczą się w szkole” - wskazuje. Obecnie połowa katechetów uczących w szkołach to osoby konsekrowane i księża.

Większym problemem jest Fundusz Kościelny — dodaje siostra. „Są to pieniądze, które zostały uzyskane z dóbr w dużej mierze zabranych zakonom i w dużej mierze zakonom żeńskim. Utraciłyśmy bardzo wiele nieruchomości, sprawiło to ogromne zamieszanie w życiu zakonnym, ponieważ zgromadzenia zostały ujednolicone, właściwie do siostry parafialnej. Siostry nie mogły prowadzić swoich dzieł i tak po sprawiedliwości te pieniądze, które Fundusz Kościelny płaci na ubezpieczenie, nam się należą” - podkreśla.

Odnosząc się do kryzysu powołań w Polsce, siostra Ewa Kaczmarek zaznacza, że najważniejsza jest modlitwa, jednakowo w zgromadzeniach, parafiach i rodzinach. „Dla mnie smutnym zjawiskiem jest obraz życia zakonnego lansowany w niektórych mediach, jest to często karykatura, bądź jakieś jednostkowe sytuacje. Tymczasem to życie jest piękne, wymaga jednak odwagi, dlatego należy otoczyć życie zakonne prawdą, tu wasza rola — mediów — jest bardzo istotna” - wskazała. Podkreśliła, że warto pokazywać prawdziwe świadectwo zakonnic. ‘Są to szczęśliwe, spełnione kobiety, zadowolone z tego, kim są’ - dodaje.

Siostra Kaczmarek pytana o rolę obecności zakonnic w mediach społecznościowych, wskazuje, że nie jest to żadna gwarancja nowych powołań. „Obecnie prawie każde zgromadzenie ma swoją stronę internetową i Facebooka, są też szkolenia różnego rodzaju dla sióstr, jak można to robić. Jedne przebijają się bardziej, inne mniej, na naszym Facebooku Misjonarki dla Polonii mamy 10 tysięcy polubień, ale to zaledwie początek drogi. Znam przypadek, że na rekolekcjach było u nas ponad 50 dziewczyn, były zadowolone, nawet czuły powołanie, ale na końcu mówią — może za rok, a to «za rok» się przedłuża tak, że kiedyś przychodziły dziewczyny po maturze, a teraz kobiety 30 plus” - zaznacza.

Na pytanie naszego reportera o to, dlaczego warto pójść drogą życia konsekrowanego, siostra Ewa Kaczmarek odpowiada krótko: „dlatego, że jest życiem z Jezusem, dla Jezusa i że to jest szalona przygoda”.

