Jutro Narodowy Dzień Życia  

W niedzielę 24 marca przypadnie Narodowy Dzień Życia. Święto to ustanowił Sejm uchwałą podjętą 27 sierpnia 2004 r., zachęcając do "narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego".

Narodowy Dzień Życia jest - jak wskazali parlamentarzyści - okazją do "narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych". Sejm podkreślił, że dzień ten powinien być również „motywem solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”.

Wnioskodawcy uchwały wskazali w uzasadnieniu projektu, że zadaniem święta jest uświadamianie społeczeństwu „odpowiedzialności za budowanie kultury życia we wszystkich wymiarach – zarówno w porządku państwowo-prawnym, jak i w dziedzinach bardziej podstawowych: w kulturze, obyczajach, nauczaniu, świadomości moralnej narodu”.

W niedawnej odezwie przed tym Dniem, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia życzyła, aby Polska była krajem, w którym "mądre rozwiązania społeczne i wzajemna życzliwość pozwalają zarówno dziecku w prenatalnej fazie życia, jego matce i ojcu oraz każdemu – tak dorosłemu, jak i osobie starszej – czuć się ważnym, potrzebnym, kochanym i bezpiecznym".

Zarząd PFROŻ, który podpisał się pod oświadczeniem docenia zmiany dotyczące poszanowania ludzkiego życia w jego prenatalnej fazie i nazywa je „wielkim dorobkiem wolnej Rzeczypospolitej”. Podkreśla, że wyjątkowy niepokój budzą działania, zmierzające do wprowadzenia w naszym kraju aborcji na żądanie wbrew większości społeczeństwa, które jest przeciwne takim rozwiązaniom, z pogwałceniem konstytucji, gwarantującej każdemu człowiekowi podstawowe prawo do życia oraz ochronę zdrowia prokreacyjnego kobiet.

Narodowy Dzień Życia nazwą i datą nawiązuje do Światowego Dnia Świętości Życia, obchodzonego corocznie 25 marca, a zainicjowanego przez św. Jana Pawła II.

Co roku w okolicach 24 marca, gdy przypada Narodowy Dzień Życia, odbywa się Narodowy Marsz Życia. Jest to manifestacja na rzecz życia, rodziny, narodowej solidarności i chrześcijańskiej nadziei oraz wolności. To obywatelska afirmacja cywilizacji życia połączona z akcją edukacyjną i formacyjną . To jednocześnie wyraz solidarności z najbardziej potrzebującymi, zwłaszcza tymi poczętymi dziećmi zagrożonymi przestępstwem jakim jest aborcja i ofiarami tego przestępstwa, dziećmi które już nigdy się nie narodzą, ale także ich matkami i ojcami, którzy często są także ofiarami tego dramatu. Narodowy Marsz Życia to także manifestacja w obronie atakowanych wartości, praw, instytucji i dzieł.

W tym roku jednak w związku z przypadającą 24 marca Niedzielą Palmową wydarzenie zostało przesunięte na 14 kwietnia, w którym to dniu przypada z kolei Święto Chrztu Polski. Ponadto 24 marca przypada także rocznica śmierci bohaterskiej śmierci bł. Rodziny Ulmów.

"W Narodowe Święto Chrztu Polski. zamanifestujemy także naszą wiarę i wierność oraz wdzięczności i odpowiedzialności za dziedzictwo, teraźniejszość i przyszłość chrześcijańskiej Polski. Będzie to więc afirmacja naszych wartości i reakcja na ich zagrożenie. Ujmuje to w sposób zwięzły i symboliczny hasło marszu, które zawiera się w zawołaniu „Niech żyje Polska”. Niech żyje w swoich rodzinach i dzieciach, niech żyje w narodzie, który jest rodziną rodzin, niech żyje w niepodległym państwie wśród suwerennych ojczyzn, niech żyje w kulturze, która rodzi się z wiary, nadziei i miłości" - nawołują organizatorzy wydarzenia - Fundacja św. Benedykta i Koalicja dla Życia i Rodziny.