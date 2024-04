Papież odwiedzi kraje Azji Południowowschodniej  

Przyjmując zaproszenie głów każdego z państw i władz kościelnych, papież Franciszek odbędzie podróż apostolską do Indonezji, Papui Nowej Gwinei, Timoru Wschodniego i Singapuru w dniach od 2 do 13 września, odwiedzając Dżakartę od 3 do 6 września, Port Moresby i Vanimo od 6 do 9 września, Dili od 9 do 11 września i Singapur od 11 do 13 września – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.