- Nie przybyliście tutaj, by otrzymać nauczanie czy wykład nt. synodalności. Jesteście tutaj, by opowiedzieć nam swoją historię, ponieważ historia każdego z was jest ważna – mówił kard. Mario Grech otwierając spotkanie „Proboszczowie dla synodu”. Odbywa się ono w połowie drogi między kolejnymi sesjami Synodu Biskupów nt. synodalności i w pewnej mierze jest odpowiedzią na pojawiający się zarzut, że głos kapłanów odpowiedzialnych za wspólnoty parafialne został dotąd niewystarczająco wysłuchany.

Dostrzec Bożą obecność w naszych historiach

Sekretarz generalny Synodu Biskupów przypomniał, że to międzynarodowe spotkanie ma na celu wysłuchanie i docenienie doświadczenia kapłanów i proboszczów w ich lokalnych Kościołach oraz zaoferowanie im możliwości doświadczenia dynamizmu pracy synodalnej na poziomie uniwersalnym. – W synodalności chodzi o Boga, a nie o Kościół. Jezus Chrystus idzie z nami. Nasze historie są ludzkimi historiami, w których obecny jest Bóg – mówił kard. Grech.

Wskazał, że „nasze parafie są prawdopodobnie dalekie od bycia najlepszą parafią, jakiej można by sobie życzyć. Nasze historie nie są doskonałe. Nic więc dziwnego, że trudno nam zrozumieć, w jaki sposób nasze historie są również historiami Boga. Czasami więc potrzebujemy innych, by dostrzec Bożą obecność w naszych historiach”.

Watykański hierarcha dodał, że właśnie o to chodzi w trwającym spotkaniu: o dzielenie się historiami i pomaganiu sobie nawzajem w dostrzeganiu Bożej obecności w naszych wspólnotach i zrozumienie, że Opatrzność wciąż pisze historię Kościoła. Kard. Grech przekonywał przybyłych kapłanów, że organizatorzy spotkania pragną od nich „usłyszeć, jak Jezus nadal działa dzisiaj”. – Może nie są to doskonałe historie, ale za to prawdziwe a nie fikcyjne – mówił zachęcając do dzielenia się tym, jak Pan idzie z ich wspólnotami w tej części świata, gdzie pracują.

Synodalność „talentem” dzisiejszego Kościoła

Kolejnym mówcą był kard. Lazzaro You Heung-sik, prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa, który wskazał na znaczenie słuchania jako protagonisty obecnego spotkania. Podkreślił, że doświadczenie minionych miesięcy pokazuje, iż przynosi ono zaskakujące owoce i z każdym dniem umacnia braterstwo. – Synodalny styl angażuje wszystkich ochrzczonych dzięki większemu odkryciu współodpowiedzialności. Nie ujmuje przy tym niczego posłudze, do której jesteśmy wezwani jako pasterze. Wprost przeciwnie ubogaca ją i polepsza – mówił kard. Lazzaro You Heung-sik. Wskazał, że „synodalność to wielki talent, który Duch Święty złożył w nasze ręce w obecnych czasach”.

Sekretarz specjalny ostatniej sesji synodalnej przedstawił dotychczasowy przebieg synodu nt. synodalności. – Wielkie pytanie dotyczy tego, jak być Kościołem synodalnym w misji, jakie narzędzia zaadaptować w różnych kontekstach, doceniając wyjątkowość każdego ochrzczonego w głoszeniu Chrystusa – mówił ojciec Giacomo Costa. Wskazał też na znaczenie podejmowania refleksji nt. posługi biskupów diecezjalnych, roli Konferencji Episkopatów oraz relacji między synodalnością kościelną, kolegialnością biskupów i prymatem biskupa Rzymu.

Oblicze Kościoła synodalnego

Pierwszy dzień spotkania „Proboszczowie dla synodu” przebiegał pod hasłem „Oblicze Kościoła synodalnego”. Po wprowadzających prezentacjach i wystąpieniach ekspertów-towarzyszy rozpoczęły się „konwersacje w Duchu” prowadzone w małych grupach, podobnie jak miało to miejsce na ubiegłorocznym synodzie nt. synodalności. W kolejnych dwóch dniach księża będą kontynuować dialog koncentrując się na tematach „Wszyscy uczniami, wszyscy misjonarzami” i „Tkać więzi, budować wspólnotę”. Spotkanie zakończy „dialog spotkania” podczas prywatnej audiencji z papieżem Franciszkiem, po której kard. Grech będzie przewodniczył w bazylice watykańskiej Eucharystii wieńczącej spotkanie.

Wydarzenie „Proboszczowie dla synodu” organizuje Sekretariat Generalny Synodu i Dykasteria ds. Duchowieństwa we współpracy z Dykasteriami ds. Ewangelizacji i Kościołów Wschodnich. Odbywa się ono od 28 kwietnia do 2 maja w Fraterna Domus w Sacrofano, niedaleko Rzymu. Uczestniczy w nim ponad 180 kapłanów z 90 krajów świata. Delegatów wyznaczyły poszczególne Konferencje Episkopatów i Katolickie Kościoły Wschodnie. Polskę reprezentują księża: Bogusław Jargan, Wiesław Kamiński, Mirosław Tykfer i Paweł Baran. Pracujący za granicą Polacy reprezentują także episkopaty Turcji (ks. Dariusz Stanisław Białkowski), Rosji (o. Wojciech Ziółek SJ) i Azji Centralnej (ks. Szymon Grzywiński). Wyniki obecnego spotkania przyczynią się do opracowania Instrumentum laboris, dokumentu roboczego na drugą sesję zgromadzenia synodalnego w październiku 2024 roku.