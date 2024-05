Ojciec Święty przyznał, że jest mu znany dorobek dwóch wspomnianych szkół i bardzo docenia ich pracę. „Posiadają [one] od samego początku istotną cechę: wybitnie praktyczne i konkretne podejście do problemów i badań” – mówił Franciszek. - Konfrontacja z rzeczywistością jest warta więcej niż ideologia. Wy kształcicie archiwistów i bibliotekarzy nie tylko przez studia, ale także przez kontakt z żywym doświadczeniem osób pracujących w watykańskim archiwum i bibliotece. Wam jest dany przywilej formowania się, czerpiąc bezpośrednio z wielowiekowego dziedzictwa, które watykańskie archiwum i biblioteka mają za zadanie zachować i przekazać obecnym i przyszłym pokoleniom”.

Papież zaznaczał, że przeżywanie jubileuszu jest okazją nie tylko do docenienia drogi, którą się już pokonało, ale także do spojrzenia w przyszłość. „Te dwie nasze szkoły przeszły w ostatnich latach głębokie reformy, ale muszą nadal konfrontować się z potrzebami miejsc pielęgnowania wiedzy i innymi podobnymi im instytucjami kształcenia, aby uczyć się i dzielić pomysłami i doświadczeniami, wzrastać poprzez otwartość i unikać autoreferencyjności. Wszystko to musi być punktem wyjścia do prawdziwego rozwoju” – wskazywał Ojciec Święty.