Kardiochirurg prof. Michał Zembala prorektorem KUL  

Choć decyzję o zmianach we władzach KUL podano na początku lipca, to nowy prorektor pracę podejmie dopiero we wrześniu. Jego współpraca z uniwersytetem trwa od roku i związana jest z wydziałem medycznym, który powstał.

- Funkcja prorektora KUL, uniwersytetu z ponad 105-letnią tradycją, gronem wielkich profesorów na przestrzeni dekad i wybitnych absolwentów, jest dla mnie tak zaszczytem, jak i wyzwaniem. Chcemy budować społeczność medyków, którzy oprócz wszechstronnego i zgodnego ze współczesnym kanonem wiedzy wykształcenia medycznego będą stawiać dobro chorego na pierwszym miejscu. Poza dydaktyką, chcemy skoncentrować nasze wysiłki na budowie nowego centrum sercowo-naczyniowego, w którym chorzy znajdą fachową pomoc nawet w najtrudniejszych przypadkach, studenci - inspiracje do nauki i poszukiwania siebie, a naukowcy - miejsce do klinicznego i przedklinicznego rozwoju. Głęboko wierzę, że współpraca ze środowiskiem akademickim tak mocno reprezentowanym w Lublinie, przyczyni się do wzmocnienia roli województwa na mapie potrzeb zdrowotnych kraju - mówi prof. Michał Zembala.

Prof. Michał Zembala był m.in. ordynatorem Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Odbył staże naukowe i badawcze w Montefiore Medical Center, Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva University w Nowym Jorku i Laboratorium Medycznym Regeneracyjnym Uniwersytetu Harvarda. Ukończył również studium Surgical Leadership Program Harvard Medical School w Bostonie. Jest synem kardiochirurga prof. Mariana Zembali, który wraz z prof. Zbigniewem Religą przeprowadził w 1985 r. w Zabrzu pierwszy w Polsce przeszczep serca.