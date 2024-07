Parlament Europejski wybrał Robertę Metsolę na przewodniczącą

Parlament Europejski w Strasburgu we wtorek wybrał Robertę Metsolę na przewodniczącą. Maltanka obejmie tę funkcję na następne dwa i pół roku. Będzie to jej druga kadencja na tym stanowisku.

W głosowaniu wzięło udział 699 europosłów, z których 562 opowiedziało się za Metsolą. Jej kontrkandydatka, Hiszpanka Irene Montero z Lewicy, otrzymała 62 głosy. Europosłowie oddali 76 głosów nieważnych. To najwyższy w historii odsetek głosów oddanych na szefa PE.

Metsola należy do Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Przed wtorkowym głosowaniem powiedziała, że Europa była dla niej zawsze czymś, o co warto walczyć. "Moja pasja dla tego projektu nie osłabła. Chcę go ulepszać. () Będę niestrudzenie pracować nad tym, aby zbliżać do siebie ludzi" - podkreśliła. Jak dodała, wyzwania, przed którymi stoi UE, będą wymagały silnego przywództwa.

"Aby odnowić nasze zaangażowanie na rzecz Europy, musimy - jak powiedział wielki europejski święty z Krakowa Karol Wojtyła - +nie lękać się+. Nie lękać się stawiać czoła autokratom. Nie lękać się dotrzymywać obietnic. Nie lękać się stawać w obronie Europy. Nie lękać się budować Unii, która działa dla nas wszystkich" - powiedziała po wyborze na szefową PE.

Jest najmłodszą przewodniczącą w historii europarlamentu i pochodzi z kraju liczącego nieco ponad pół miliona mieszkańców.

Wcześniej to stanowisko przypadało większym krajom, w tym Włochom, Niemcom, Hiszpanii, a także Polsce (w 2009 r. przewodniczącym został Jerzy Buzek).

Przewodniczący jest wybierany na odnawialny okres dwóch i pół roku, tj. na połowę kadencji PE. Reprezentuje tę instytucję poza UE oraz wobec pozostałych unijnych instytucji.

Ponadto nadzoruje funkcjonowanie europarlamentu i jego organów, przewodniczy posiedzeniom plenarnym oraz czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu PE. Podczas otwarcia każdego posiedzenia Rady Europejskiej przedstawia stanowisko i kwestie zajmujące uwagę PE związane z punktami porządku obrad i innymi tematami.

Po przyjęciu unijnego budżetu przez PE przewodniczący podpisuje budżet, umożliwiając jego wykonanie. Przewodniczący PE i przewodniczący Rady podpisują wszystkie akty legislacyjne przyjęte w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Ze Strasburga Łukasz Osiński