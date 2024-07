Festiwal Non Stop Bosko potrzebuje wsparcia. Dla dobra młodzieży  

Salezjański Festiwal "Non Stop Bosko" odbędzie się tym razem pod koniec sierpnia w Środzie Śląskiej. To wydarzenie, które inspiruje młodych ludzi do życia Ewangelią. Organizatorzy proszą o pomoc, by nastolatki mogły licznie wziąć udział.

Historia tego wydarzenia ma już 20 lat. Spotkanie dla młodych (od VII klasy szkoły podstawowej do studentów), związanych z duszpasterstwami salezjańskimi z całej Polski, to okazja do pogłębienia wiary i integracji. To także wyjątkowy moment, w którym młodzi ludzie z oratoriów mają szansę nawiązać kontakt ze sztuką, kulturą i muzyką.

Modlitwa, warsztaty, koncerty, panele dyskusyjne - to wszystko od 23 do 26 sierpnia czeka na nastolatków w Środzie Śląskiej. Wydarzenie organizuje Duszpasterstwo Młodzieżowe Wrocławskiej Inspektorii Salezjanów. - Traktujemy festiwal jako podsumowanie całego roku formacyjnego i animacyjnego. Wielu z naszych młodych posługuje podczas półkolonii i kolonii zimowych i letnich, bierze udział w zajęciach dla dzieci w ciągu tygodnia. Non Stop Bosko staje się formą podziękowania za ich służbę - mówi ks. Mikołaj Wyczółek SDB, organizator i delegat ds. duszpasterstwa młodzieżowego.

Konferencje wygłoszą biskup, były alkoholik, nawrócony gangster i była wiedźma. Na scenie wystąpią raper Tau oraz zespoły Sezon na Czereśnie, Best of Rock, Wrocław Wielbi, Kilka Czułości oraz Tak i Nie.

Inicjatywa Non Stop Bosko jednak potrzebuje tym razem wsparcia, aby ewangelizować i rozwijać młodzież nadal na tak wysokim poziomie. - W dużej mierze nasza młodzież nie jest zamożna, a liczba różnych zaangażowań powoduje, że młodych nie stać na kolejny duży wydatek. Dlatego staramy się, żeby pieniądze nie były dla nich przeszkodą. W efekcie płacą jedna trzecią ceny, a resztę jako organizatorzy staramy się zdobyć - przyznaje salezjanin.

Festiwal to moment, w którym młodzież może poczuć się jak w domu. To okazja do nawiązania relacji, odkrycia nowych pasji i rozwinięcia swoich talentów. Pomaga to młodym dotkniętym następstwom pandemii przełamywać się w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich.

Żeby tak było, organizatorzy muszą utrzymywać wysoki poziom zarówno pod względem organizacji, jak i zaproszonych inspirujących gości. - Staramy się, żeby jednak to, co robimy w Kościele, miało poziom, co wymaga sporych nakładów pracy i pieniędzy. Kilka osób pracuje nad tym projektem od kilku miesięcy, wkładając serce i zaangażowanie. Profesjonalna scena i zespoły generują koszty. Dodatkowo stworzyliśmy strefę 18+ dla studentów z koncertami w nocy - opowiada ks. Wyczółek.

Salezjanie uruchomili zbiórkę pieniędzy w internecie. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć w jakikolwiek sposób młodzież salezjańską, może się zgłosić, wysyłając mail: dm.sdb.wroc@gmail.com.

Patronat honorowy nad spotkaniem Non Stop Bosko objęła archidiecezja wrocławska.