Chcą pomóc innym małżeństwom rozpocząć przygodę z Domowym Kościołem  

Sesja, jak podkreślają organizatorzy, to nie warsztaty, ale przede wszystkim rekolekcje. - To okazja do odnowienia relacji małżeńskich poprzez relację z Panem Bogiem - zauważa para moderatorska Renata i Dariusz Borkowscy z diecezji płockiej. - To, co nas uzdalnia do podejmowania tej posługi, to nie tylko nasza wiedza merytoryczna, nie tylko nasze doświadczenie wynikające z przeżytej formacji, ale przede wszystkim nasza relacja z Panem Bogiem. Świat, który nas otacza, odciąga nas od Pana Boga i rekolekcje pozwalają nam zobaczyć, w jakim punkcie naszego życia jesteśmy - dodaje.

W trakcie sesji uczestnicy mieli okazję do ugruntowania swojej wiedzy o Ruchu Światło-Życie. - Domowy Kościół to propozycja pewnej drogi podzielonej na trzy etapy. Pierwszy to ewangelizacja i pilotowanie. Drugi to deuterokatechumenat i trzeci - mistagogia, która prowadzi nas do postawy diakonijnej - wyjaśnia para moderatorska. - Tu, na rekolekcjach, przypominamy o tej drodze, bo chcąc prowadzić innych do Chrystusa, musimy mieć jej całościową wizję - dodają.

Małżonkom towarzyszył ks. Andrzej Wachowicz, dziś proboszcz z Jastrowia, a w latach 2006-2010 moderator krajowy Ruchu Światło-Życie. - W tym czasie staram się przypomnieć małżonkom, aby żyli na co dzień sakramentem małżeństwa i prowadzili swoje dzieci do Jezusa - wyjaśnia kapłan. - Wydaje mi się, że Domowy Kościół to najbardziej wymagający, a zarazem najpiękniejszy ruch stworzony dla rodzin. Bo z jednej strony mąż i żona razem idą do świętości, a z drugiej strony - są świadectwem dla swoich dzieci. Ja zawsze powtarzam takie zdanie, że drogą do świętości żony jest mąż, drogą świętości dla męża jest żona, a to, co mogą zrobić najpiękniejszego dla swoich dzieci, to wzajemnie się kochać - dodał.

Za organizację rekolekcji odpowiedzialna była nasza diecezja, a przede wszystkim Piotr i Ewa Jurykowie:

W rekolekcjach wzięli udział: 24 małżeństwa wraz z dziećmi, jedna para prowadząca i diakonia wychowawcza. W sumie 82 osoby. Wśród nich byli Asia i Adam Grzybkowie, którzy chętnie dzielą się swoim świadectwem: