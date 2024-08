Pomnik Prymasa Tysiąclecia stanie w Radomiu  

Uroczystość odbędzie się z okazji 100. rocznicy święceń kapłańskich autora Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. – To bardzo dobra okazja, by wraz z wiernymi z naszych parafii dziękować Bogu za dar kapłaństwa, który w sposób niezwykle przemawiający, piękny i heroiczny zajaśniał w posłudze Prymasa Tysiąclecia. To także dzień, w którym poczujmy się wezwani do szczególnej modlitwy przez wstawiennictwo bł. Stefana Wyszyńskiego o powołania kapłańskie i w intencji naszej ojczyzny. Do takiej modlitwy zapraszam w najbliższą sobotę na radomskim Idalinie, w najmłodszym sanktuarium naszej diecezji – powiedział ks. Andrzej Jędrzejewski, kustosz sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego w Radomiu.

Przed sobotnią liturgią o godzinie 18.00 zadzwoni po naprawie, pierwszy raz od dłuższego czasu, największy z trzech dzwonów, który nosi imię Kardynał Stefan Wyszyński.

Autorem pomnika jest znany rzeźbiarz Dominik Wdowski. Pomniki jego autorstwa (Jana Pawła II i i kard. Stefana Wyszyńskiego) stoją przed radomską katedrą oraz (Jana Pawła II) przed gmachem Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. – Nasz pomnik będzie przedstawiał kard. Wyszyńskiego w pozycji stojącej i ubranego w liturgiczne szaty. Natomiast wyciągniętej ręce będzie trzymał różaniec – poinformował ks. Jędrzejewski.

Sobotnie uroczystości rozpoczną się o godzinie 17.15 wykładem prof. dr. hab. Jana Żaryna „Kardynał Stefan Wyszyński – Wychowawca Narodu”. O godzinie 18.00 celebrowana będzie Msza św. pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka, a po niej nastąpi poświęcenie pomnika błogosławionego Prymasa Tysiąclecia. Następnie rozpocznie się koncert słowno-muzyczny pt. „Tyś jest kapłanem na wieki” w wykonaniu chóru „Adoramus”.